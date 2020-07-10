России пора обратно собирать свои территории?

Президент России Владимир Путин заявил, что многие республики СССР получили огромное количество российских земель, исторически принадлежащих России. У них было право выхода, но эту процедуру прописали заранее. Когда республики выходили из состава Советского Союза, они не отказались от полученных "подарков от русского народа". Кому предназначен этот посыл? В Казахстане и на Украине эти слова отнесли на свой счет.

Но почему, когда в 2014-м году предоставилась возможность вернуть часть этих земель, российское руководство удержало армию ДНР от освобождения Мариуполя и дальнейшего продвижения? А как быть с 80-тью тысячами квадратных километров в Баренцевом море, которые президент Дмитрий Медведев совсем недавно отдал Норвегии? Складывается впечатление, что Путин говоря правильные слова, сам так не действует. Почему?

Почему, признавая ошибки Бориса Ельцина, который не поставил вопрос об обратной передаче Крыма и других территорий, до сих пор нет правовой оценки его деятельности? В 1919–1922 годах Украине были переданы русскоязычные Черниговский, Харьковский, Сумской, Криворожский, Екатеринославский (Днепропетровский), Юзовский (Донецкий) регионы.

Витебская, Могилевская и Гомельская области также сначала были в составе РСФСР, их перевели в БССР в 1924-26 годах. Все это делалось без согласия жителей.

Казакскую автономию (в 1925–1936 годах административно-территориальная единица в составе РСФСР) вывели в Казахскую союзную республику в 1936 году без учета мнения народа. Весь северный Казахстан — это исконно российские земли, отданные при формировании Казахской ССР. Они составляют половину нынешней территории Казахстана.

А еще раньше — в мае 1918 года в составе Российской Федерации была создана Туркестанская автономная республика, в 1920 году — Киргизская, в 1925 году — Казахская. Только спустя почти 20 лет Казахстан и Киргизия были отделены от РСФСР. Аджарская и Абхазская автономные республики советской России впоследствии вошли в состав Грузинской республики.

Нелишне напомнить и о включении в состав Латвии и Эстонии в начале 20-х годов исконно русских районов и городов:

Двинска (Даугавпилс),

Наровы (Нарва),

Юрьева (Тарту),

Печор (Петсери),

Изборска (Ирбоска),

Ивангорода (Йованлинн),

Пыталово (Абрене).

Последние четыре были возвращены в РСФСР в 1940-м и повторно в 1945–1946-м, но эстонские и латвийские политики периодически заявляют об "аннексиях" и не видят у себя оставшихся российских земель.

Впрочем, вся прибалтика была изначально куплена Петром Первым у Швеции. Не пора ли таким гордым прибалтам отдать давние и свежие долги? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал по скайпу эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

— Игорь Сергеевич, Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что многие республики СССР получили огромное количество российских земель, исторически принадлежащих России. Он напомнил, что у республик СССР было право выхода, но процедуру выхода не прописали заранее. Республики, выходя из состава Советского Союза, не отказались от полученных "подарков".

Конечно, эта тема до сих пор остается актуальной и постоянно обсуждается, она интересует как россиян, так и представителей бывших республик Советского Союза. В пабликах было активное обсуждение этого заявления. Ваше мнение, кому были адресованы эти слова? Или это было сказано просто в историческом контексте, как констатация факта?

— Когда президент великой державы что-то произносит, считать, что это он произносит как историк или филолог, по-моему, совершенно неправильно. Любое слово человека такого уровня выверено и всегда имеет конкретных адресатов.

Пресс-секретарь президента дал свое объяснение, почему Президент России это сказал и что он имел в виду. Если верить господину Пескову, то это было сказано просто как пример того, насколько все важно четко прописать в Конституции. Не было в Конституции Советского Союза прописано четко правила процедуры выхода — вот мы и получили то, что получили.

Поэтому сейчас готовилось голосование по поправкам в Конституции, которое вчера совершилось. Соответственно, нужно к этим поправкам относиться очень серьезно. Иначе вот к чему может привести какая-либо недоговоренность в таком документе как Конституция.

Такое мнение мера имеет право на существование? Конечно, имеет. И я не вижу оснований ставить под сомнения слова пресс-секретаря Президента, который, естественно, говорит не свою личную точку зрения.

Во-вторых, конечно же, это — послание всем бывшим советским союзным республикам с напоминанием о том, что Россия о своем правопреемстве и о своем первородстве совсем не забывает.

Евразийская интеграция и опасность России

— У некоторых была такая реакция на это заявление, что теперь Путин будет делать все для того, чтобы вернуть эти территории. Каким способом, они, конечно, не знают, поэтому дискутируют, обсуждают проблему, сами предлагают способы. У нас есть пример Крыма, допустим, пример Южной Осетии, которая хочет войти в состав России, пример Донбасса.

В Казахстане говорят, что таким заявлением Путин покушается на их территории и тем самым обнуляет евразийскую интеграцию. Как вы к этому относитесь? Есть ли здесь какой-то скрытый подтекст возвращения этих территорий под юрисдикцию Российской Федерации тем или иным способом?

— Полагаю, те люди, которые подобные вещи говорят, успокоятся насчет перспектив евразийской интеграции только тогда, когда Россия исчезнет с карты мира, тогда они скажут, что всё, теперь для евразийской интеграции открыты все просторы.

Поэтому обращать внимание на эту публику и на ее заявления нет смысла. Они всегда найдут свою причину, по которой нужно забиться в истерике, закричать, что "русские идут, срочно все бросайтесь защищать суверенитет" и все прочее.

Это точно так же, как обращать внимание на поляков, которые за любой встречей Президента России с канцлером Германии, сразу начинают где-то на неделю-полторы истерику в СМИ о новом пакте Молотова-Риббентропа. К этому нужно привыкнуть и не обращать на это внимание.

А остальным надо напомнить. Вы сейчас говорили про возвращение Крыма. Возвращение Крыма произошло как раз прямо по противоположной причине: на Украине произошел государственный вооруженный переворот, и захватившая власть преступная группировка отказалась от курса на интеграцию, пошла на разрыв с Россией.

И когда она пошла на разрыв с Россией, когда она отказалась от интеграции, от нее отделился Крым и проголосовал за вхождение в Россию. После этого восстал и вышел из состава Украины Донбасс.

Это была как раз реакция народа на отказ руководства украинской республики от евразийской интеграции. Так что, господа-товарищи, если вы не хотите подобных вещей, то не надо отказываться от интеграции, которую поддерживает подавляющее большинство населения. — Не надо идти против воли своего народа.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев