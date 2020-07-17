Как Россия защищает русских в других государствах?

Президент России недавно напомнил, что многие республики СССР получили от РСФСР огромное количество земель. Чем вызвано это заявление и к кому обращено? Почему понадобилось сейчас? Как России защитить русских в других странах от притеснений и лишений элементарных человеческих прав? Не расходятся ли слова Владимира Путина с делами? Чего можно ожидать в этом направлении? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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Отношения с соседями

— Игорь Сергеевич, почему Владимир Путин все-таки запретил армии ДНР брать Мариуполь и продвигаться дальше, когда это было возможно?

— Секундочку, секундочку. У вас есть документ, в котором президент России запрещает армии ДНР брать Мариуполь?

— У меня, конечно, нет такого документа.

— Раз у вас нет такого документа, то про подобные вещи говорить нет никаких оснований. Вторая сторона вопроса — российское государство в подобных условиях всегда старалось избежать конфликта с соседями и договориться по-хорошему о равных правах русского населения.

Владимир Путин сейчас действует именно в той же парадигме. Что самое забавное, парадигма не меняется на протяжении веков. Российская власть точно так же как и раньше все-таки старается договориться с соседями и объяснить им: не надо капать себе яму.

А когда они переходят красную черту и становится ясно, что договориться невозможно, тогда уже ничего не остается, как решительно действовать. Когда народ в Крыму решительно отказался подчиняться киевской хунте, он сказал: Россия защитит этих людей. Точно так же, как в свое время при Екатерине Великой защитили русское православное население.

— Может быть, сейчас Россия — недостаточно суверенная и сильная страна, чтобы решать такие проблемы. На другой чаше весов стоят экономические санкции против России в случае, если пойдет на освобождение русского населения Донбасса. Хотя там — действительно русские люди и территории. Они были переданы в состав Украины при большевиках, учитывая, что все равно было одно по факту централизованное государство.

— Россия настолько "не сильная страна", что когда это потребовалось, Крым мы приняли и защитили. Расправиться с Донбассом националистическим и западным силам тоже не дала Россия. Мы прекрасно понимаем, что если бы не Россия, там просто-напросто была бы резня местного населения.

А третье — во все времена ситуация отличается друг от друга. Я говорил об алгоритме, но конкретные условия, следовательно, и действия, конечно, всегда отличаются.

Сейчас есть огромное количество людей в российском правящем классе тех, для кого конфликт с Западом смерти подобен. Но разве раньше такого не было?…

К Екатерине Великой, между прочим, обращались сановники высочайшего уровня с просьбой забросить это глупое дело — защиту русских в Польше. Ведь в Речи Посполитой — такие же как они князья и графья, а это — быдло крестьянское, что оттуда бежит, давайте их здесь вязать и назад полякам отдавать.

Классовую солидарность очень многие высокопоставленные российские вельможе готовы были проявить с польским дворянством. Для них права и свобода русского православного населения ничего не стоили. Екатерина эту политику проводила не под всеобщие аплодисменты, а при сопротивлении правящего класса.

В каждый век бывают свои трудности. На то и величие правителей, чтобы эти трудности преодолевать.

Я абсолютно не согласен с позицией про исконно русские территории Донбасса. Я напомню, что и Киев — это мать городов русские. Львов основан русским князем и назван именем своего сына. Это все — русская земля, находящаяся сейчас под управлением другого государства.

Россия и Украина

— Вы считаете, что если уж возвращать в российские пределы, то всю территорию нынешней Украины?

— Естественно.

— При какой ситуации все же переполнится чаша терпения российского государства в отношении Украины? Все-таки бомбежки Луганска и Донецка, гибель мирных людей, все зверства украинских карателей, это — уже запредельно. Надо же отвечать адекватно, а мы не отвечаем. Президент только постоянно говорит только про возврат в состав суверенной Украины даже давно фактически независимых республик. Почему мы не отвечаем?

— Позиции могут быть разные. В нашем институте дискуссии часто идут очень серьезные. Я не говорю, что политика России на постсоветском пространстве идеальная. Если бы она такой была, то сейчас бы этих проблем не было, мы бы уже жили в интегрированном образовании. Как бы оно называлось — уже другой вопрос.

Когда переполнится чаша терпения, ничего сказать заранее нельзя. Мы еще за неделю не знали, примет Путин решение на присоединение Крыма или не примет. Борьба шла очень серьезная. Кстати сказать, на сей счет Президент даже не намекал, а открытым текстом говорил.

В фильме про присоединение Крыма он описывает одну очень интересную сцену. Он сказал, что после того, как было принято принципиальное решение защитить население Крыма, не дать устроить там кровавую разборку с теми, кто не желает подчиняться захватившему власть киевскому режиму, в Севастополь были отправлены дополнительные войска на кораблях.

Далее он говорит: после того, как приказ был отдан, я занялся другими делами, связанными с внешнеполитическим обеспечением происходящего и несколько отвлекся. Тогда командиры кораблей, не чувствуя моего присутствия развернули корабли назад.

Кто-нибудь где-нибудь поверит, что капитан корабля, получивший приказ отплыть из точки А в точку Б, не получая дальше никаких сигналов от верховного главнокомандующего, самовольно может развернуться? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это значит, что поступил приказ от кого-то еще.

И Путин, узнав об этом, снова вмешался в процесс. Корабли развернулись и опять пошли в Севастополь. Это — к вопросу о том, в каких тяжелейших условиях принимаются и реализуются такие важнейшие решения. "Башни Кремля" — это не образное выражение. В высшей власти тоже далеко не всегда совпадают точки зрения.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев