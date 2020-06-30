Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что практика всероссийского голосования в течение нескольких дней показала свою состоятельность и может применять в будущем. В парламентской оппозиции к доводам Валентины Ивановны отнеслись без энтузиазма.
По словам Матвиенко, "уже можно утверждать, что решение по проведению голосования в течение нескольких дней себя оправдало".
"Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, и надо подумать — может, нам тоже впредь использовать эту возможность? Потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. Во-вторых, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, нет очередей, нет скопления людей. И в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно", — отметила спикер Совфеда.
Однако в думской оппозиции энтузиазма Валентины Матвиенко не разделяют. Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что "у нас даже в рамках голосования в течение одного дня остается много вопросов: и выявленных нарушений, и людей, пойманных за руку, которые эти нарушения осуществляли".
По его словам, "многодневное голосование усиливает возможности для манипуляций", а потому коммунисты против многодневного голосования. Как, впрочем, и дистанционного.
В ЛДПР свое видение. То есть там тоже против многодневного голосования. Как отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, нынешнее было организовано из-за пандемии, чтобы снизить риски заболевания.
А кроме того, в сентябре уже идет учебный год, и для организации многодневного голосования придется корректировать образовательный процесс, напомнил депутат.
Поэтому у либерал-демократов есть предложение: голосования проводить по средам и перенести их с осени на весну.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов тоже высказался против. Он поддержал мнение, что нынешнее голосование было организовано подобным образом из-за пандемии.
"В нашей стране голосование на выборах проходит в течение одного дня, и это не случайно, потому что выборы — это весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней приведет к росту бюджетных расходов. Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовала, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", — написал Миронов в своем телеграм-канале.
Между тем, не стоит воспринимать идею многодневного голосования как нечто совершенно новое. Например, ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин подчеркивал, что проблема повышения интереса граждан к выборам касается многих государств.
По словам эксперта, люди не принимают участия в выборах не потому, что не хотят. По каким-то причинам конкретный день для них оказывается неудобен и свои планы для них оказываются более важными, чем участие в электоральных процедурах.
"Конечно, есть страны, где эта проблема решается просто и радикально: там участие в выборах — это обязанность. И цифры явки там хорошие, легитимность высокая, но отношение людей к ней негативное. Поэтому абсолютное большинство государств идет по другому пути, упрощая для избирателей участие в этой процедуре, приближая избирательные участки к людям", — отмечал эксперт.
Тогда же Константин Костин предложил — как один из вариантов — проводить выборы в течение двух дней — в воскресенье и понедельник.
"Многие отмечают, что в сентябре в единый день голосования люди уезжают на дачу и не попадают на избирательные участки. Ну и что изменится, если они получат право бросить бюллетень в урну в понедельник, а голоса посчитают в ночь на вторник?", — отмечал эксперт. По его мнению, и время голосования можно продлить до десяти вечера, чтобы люди имели возможность проголосовать после работы.
Очевидно, что изменение процесса голосования быстрым не будет. Дискуссии продолжаются уже несколько лет, сейчас в связи с голосованием по поправкам в Конституцию она вновь привлекла к себе внимание. Но обсудить этот вопрос точно имеет смысл, хуже от этого не будет.
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