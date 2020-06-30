Многодневное голосование: доводы "за" и "против"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что практика всероссийского голосования в течение нескольких дней показала свою состоятельность и может применять в будущем. В парламентской оппозиции к доводам Валентины Ивановны отнеслись без энтузиазма.

Доводы "за"

По словам Матвиенко, "уже можно утверждать, что решение по проведению голосования в течение нескольких дней себя оправдало".

"Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, и надо подумать — может, нам тоже впредь использовать эту возможность? Потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. Во-вторых, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, нет очередей, нет скопления людей. И в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно", — отметила спикер Совфеда.

Доводы "против"

Однако в думской оппозиции энтузиазма Валентины Матвиенко не разделяют. Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что "у нас даже в рамках голосования в течение одного дня остается много вопросов: и выявленных нарушений, и людей, пойманных за руку, которые эти нарушения осуществляли".

По его словам, "многодневное голосование усиливает возможности для манипуляций", а потому коммунисты против многодневного голосования. Как, впрочем, и дистанционного.

В ЛДПР свое видение. То есть там тоже против многодневного голосования. Как отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, нынешнее было организовано из-за пандемии, чтобы снизить риски заболевания.

А кроме того, в сентябре уже идет учебный год, и для организации многодневного голосования придется корректировать образовательный процесс, напомнил депутат.

Поэтому у либерал-демократов есть предложение: голосования проводить по средам и перенести их с осени на весну.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов тоже высказался против. Он поддержал мнение, что нынешнее голосование было организовано подобным образом из-за пандемии.

"В нашей стране голосование на выборах проходит в течение одного дня, и это не случайно, потому что выборы — это весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней приведет к росту бюджетных расходов. Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовала, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Дискуссии идут уже несколько лет

Между тем, не стоит воспринимать идею многодневного голосования как нечто совершенно новое. Например, ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин подчеркивал, что проблема повышения интереса граждан к выборам касается многих государств.

По словам эксперта, люди не принимают участия в выборах не потому, что не хотят. По каким-то причинам конкретный день для них оказывается неудобен и свои планы для них оказываются более важными, чем участие в электоральных процедурах.

"Конечно, есть страны, где эта проблема решается просто и радикально: там участие в выборах — это обязанность. И цифры явки там хорошие, легитимность высокая, но отношение людей к ней негативное. Поэтому абсолютное большинство государств идет по другому пути, упрощая для избирателей участие в этой процедуре, приближая избирательные участки к людям", — отмечал эксперт.

Тогда же Константин Костин предложил — как один из вариантов — проводить выборы в течение двух дней — в воскресенье и понедельник.

"Многие отмечают, что в сентябре в единый день голосования люди уезжают на дачу и не попадают на избирательные участки. Ну и что изменится, если они получат право бросить бюллетень в урну в понедельник, а голоса посчитают в ночь на вторник?", — отмечал эксперт. По его мнению, и время голосования можно продлить до десяти вечера, чтобы люди имели возможность проголосовать после работы.

Очевидно, что изменение процесса голосования быстрым не будет. Дискуссии продолжаются уже несколько лет, сейчас в связи с голосованием по поправкам в Конституцию она вновь привлекла к себе внимание. Но обсудить этот вопрос точно имеет смысл, хуже от этого не будет.