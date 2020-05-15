Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война

Эксперты уверены, что мир находится на пороге очередной либо холодной, либо по-настоящему страшной войны. И ситуация с коронавирусом обнажила ряд абсолютно нерешаемых проблем.

Положение вещей сегодня напоминает время перед самой страшной мировой войной XX века. К такому заключению 14 мая пришли эксперты международного дискуссионного клуба «Валдай». Директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов напомнил, что конкуренция держав в настоящее время лишена идеологической основы, что и составляет основную опасность

По словам эксперта, именно идеология сыграла стабилизирующую и структурирующую роль в годы Холодной войны.

Участники мероприятия пришли к выводу, что ключевыми признаками приближения старого мира к катастрофе являются следующие факты:

Прежний мировой порядок рассыпается и переходит в иную реальность,

Организации типа ВОЗ, ООН И НАТО работают не лучшим образом, а для государств свои интересны становятся важнее мировых.

Мир перешел грань неуправляемости процессов, справиться с пандемией не может никто, светские идеи не выдерживают конкуренции с религиозным фанатизмом.

Экономику ждет рецессия, быть лидером среди стран никто не тянет, политическая нестабильность - вопрос, актуальный практически везде.

Что касается противостояния стран, то лидерские амбиции США и Китая ослабли - ни одна держава не хочет взять на себя ответственность. США и Китай противостоят друг другу и предлагают взаимоисключающие решения по изменению мира.

При этом потенциал эскалации конфликта между США и Китаем куда выше, чем когда-то между США и СССР.

Фактически, все остальные государства вынуждены будут занять одну из сторон, а это усилит опасность для всего мира.

Что характерно, лучше института, чем ООН, человечество пока ничего не придумало, но сейчас его репутация практически уничтожена. Идея мирового сообщества оказалась мифом, международная кооперация провалилась.

Россия же в ее нынешнем состоянии, уверены эксперты Томас Грэм и Самир Саран, сыграет важную роль «в очерчивании контура нового миропорядка», где ее позиция будет важна наряду с позициями остальных мировых держав.

Отдельно стоит обменить позицию аналитика Кевина Радда, которые напрямую заявил, что и Китай, и Соединённые Штаты, вероятно, выйдут из этого кризиса сильно истощёнными.

Ситуация давно играет им в минус, и державы будут ослаблены как во внутренней, так и во внешней политике. Продолжится медленный, но неуклонный дрейф в сторону международной анархии по всем направлениям.

Он напомнил, что еще в начале года США считали, что руководство компартии Китая развалилось в результате одержимости официальной секретностью, ошибок, допущенных при реагировании на вспышку нового коронавируса и разворачивающейся экономической депрессии во всей стране.

Но после того, как Китай начал восстанавливаться, а вирус мигрировал на Запад, стало очевидно, что китайский дракон справился лучше.

Эксперты заговорили о том, что пандемия поможет Китаю победить в геополитическом противостоянии с Соединёнными Штатами.

Такая идея зиждется на итоге хитроумного переосмысления Китаем нарратива о происхождении вируса, жёсткой эффективности китайской авторитарной модели в его сдерживании и глобальной кампании Пекина по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.