Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Александр Шторм

Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война

Политика

Эксперты уверены, что мир  находится на пороге очередной либо холодной, либо по-настоящему страшной войны. И ситуация с коронавирусом обнажила ряд абсолютно нерешаемых проблем.

Положение вещей сегодня напоминает время перед самой страшной мировой войной XX века. К такому заключению 14 мая пришли эксперты международного дискуссионного клуба «Валдай». Директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов напомнил, что  конкуренция держав в настоящее время лишена идеологической основы, что и составляет основную опасность

По словам эксперта, именно идеология сыграла стабилизирующую и структурирующую роль в годы Холодной войны.

Участники мероприятия пришли к выводу, что  ключевыми признаками приближения старого мира к катастрофе являются следующие факты:

  • Прежний мировой порядок рассыпается и переходит в иную реальность,
  • Организации типа ВОЗ, ООН И НАТО работают не лучшим образом, а для государств свои интересны становятся важнее мировых.
  • Мир перешел грань неуправляемости процессов, справиться с пандемией не может никто, светские идеи не выдерживают конкуренции с религиозным фанатизмом.
  • Экономику ждет рецессия, быть лидером среди стран никто не тянет, политическая нестабильность - вопрос, актуальный практически везде.

Что касается противостояния стран, то лидерские амбиции США и Китая ослабли - ни одна держава не хочет взять на себя ответственность. США и Китай противостоят друг другу и предлагают взаимоисключающие решения по изменению мира.

При этом потенциал эскалации конфликта между США и Китаем куда выше, чем когда-то между США и СССР.

Фактически, все остальные государства вынуждены будут занять одну из сторон, а это усилит опасность для всего мира.

Что характерно, лучше института, чем ООН, человечество пока ничего не придумало, но сейчас его репутация практически уничтожена. Идея мирового сообщества оказалась мифом, международная кооперация провалилась.

Россия же в ее нынешнем состоянии, уверены эксперты Томас Грэм и Самир Саран, сыграет важную роль «в очерчивании контура нового миропорядка», где ее позиция будет важна наряду с позициями остальных мировых держав.

Отдельно стоит обменить позицию аналитика Кевина Радда, которые напрямую заявил, что и Китай, и Соединённые Штаты, вероятно, выйдут из этого кризиса сильно истощёнными.

Ситуация давно играет им в минус, и державы будут ослаблены как во внутренней, так и во внешней политике. Продолжится медленный, но неуклонный дрейф в сторону международной анархии по всем направлениям.

Он напомнил, что еще в начале года США считали, что руководство компартии Китая развалилось в результате одержимости официальной секретностью, ошибок, допущенных при реагировании на вспышку нового коронавируса и разворачивающейся экономической депрессии во всей стране.

Но после того, как  Китай начал восстанавливаться, а вирус мигрировал на Запад, стало очевидно, что китайский дракон справился лучше.

Эксперты заговорили о том, что пандемия поможет Китаю победить в геополитическом противостоянии с Соединёнными Штатами.

Такая идея зиждется на итоге хитроумного переосмысления Китаем нарратива о происхождении вируса, жёсткой эффективности китайской авторитарной модели в его сдерживании и глобальной кампании Пекина по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы китай валдай эпидемия коронавирус сверхдержава дональд трамп ядерная война холодная война
Новости Все >
Юрий Газзаев: "Реакция на уход Сёмина вполне естественная"
Больше 5,3 миллиона заявок подано на пособие в 10 тысяч рублей
Млекопитающие могут учиться на чужих ошибках
На "Госуслугах" создадут отдельный раздел для медиков
В Томской области задержаны полицейские, насмерть забившие человека
В московском метрополитене изменились технологии уборки
Число погибших от COVID-19 в США может резко увеличиться
С жителя Твери сняли порчу за восемь миллионов рублей
Роспотребнадзор: переболевший COVID-19 может оставаться носителем
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
Последние материалы
Число погибших от COVID-19 в США может резко увеличиться
С жителя Твери сняли порчу за восемь миллионов рублей
Роспотребнадзор: переболевший COVID-19 может оставаться носителем
"Это Путин": Форум свободной России нашел причину пандемии
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
"Ислочь" продолжит тренировки несмотря на коронавирус у футболистов
Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства
Рост промышленного производства зарегистрирован в Китае
Юлия Высоцкая с трудом переживает пандемию коронавируса
Свыше 135 тысяч москвичей заражены коронавирусом
Популярное
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки

Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.

Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Мир. Новости мира
Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии
Мир. Новости мира
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Любовь Степушова У России появился новый рычаг воздействия на Киев Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
"Это Путин": Форум свободной России нашел причину пандемии
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Украина на пути реформ: Саакашвили ищет таланты в соцсетях
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России
История предателя Родченкова
Коты: история, география, загадки
История предателя Родченкова
История предателя Родченкова
Аналитик: Китаю не страшны санкции США
Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России
Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?
Мигранты из Узбекистана организовали пикет у консульства в Петербурге
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" раскрыла имя дочери
Политолог оценил закон о хамстве чиновников
Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России
В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей
Роднина жестко отреагировала на обвинения со стороны Тарасовой
В Ростовской области оглашен приговор серийному убийце и насильнику
Раскрыт настоящий диагноз Заворотнюк
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ