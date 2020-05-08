Поможет ли власть людям, которых оставила без средств

Карантин и самоизоляция против ковид-19, может быть, и хорошо, но как быть предпринимателям? И что делать всем самоизолировавшимся, если денег нет уже даже на еду, а не только на оплату штрафов? Поможет ли власть хоть чем-то? Будет ли дана хотя бы отсрочка по оплате штрафов или только такие же грабительские пени в виде помощи?

Глава ФорГО о судьбах гражданского общества после самоизоляции

Когда будет ясен масштаб бедствия? Возобновиться ли экономика и жизнь после коронавируса? Остаются ли стратегические задачи или теперь нас самоизолировали до скончания века? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Читайте начало интервью:

Константин Костин: обществу нужно проявлять солидарность

Коронный кризис и как с ним бороться

— Константин Николаевич, как вы оцениваете предоставление беспроцентного кредита на выплату зарплаты? Хотя банки не спешат их выдавать, большинство предпринимателей и не хотят их получать.

— Работодатели тоже оказались в тяжелой ситуации, давайте не будет делать из них злодеев. Им действительно уже некуда деваться. Сам кредит отдавать все равно придется. А если предприятие не работает, то нечем будет отдавать. Они просто разорятся. А чем меньше будет работодателей, тем меньше будет налогов и рабочих мест. Поэтому здесь мы все — в одной лодке.

Как, куда и почему мы попали

Просто обычные люди, коих большинство, сами по себе всегда оказывались в нашей стране в самом затруднительном положении. Поэтому, мне кажется, что сейчас акцент должен смещаться в эту сторону.

И то, что с ипотечными кредитами решение приято, а Президент взял его под личный контроль, и то, что по самозанятым и индивидуальным предпринимателям решения принимаются, очень хорошо и правильно. Очень много денег понадобится, конечно.

Может быть, тем, кто собирал государственную кубышку, жалко теперь уменьшать ее содержимое. Но сейчас потратить несколько триллионов из более чем десяти имеющихся, просто необходимо.

Ведь люди оказались в такой критической ситуации совершенно не по своей вине. Это же не их злонамеренность или нежелание работать, они до карантина не били баклуши, а потом их всех отстранили от работы и отправили на самоизоляцию. Они уже второй месяц не имеют возможность получать какие-то доходы. В каких-то регионах такая ситуация может быть очень долгой. Конечно же, людям надо помогать.

Как выходить, что делать

И конечно, прекрасная мера — увеличить налоги на крупные депозиты, на большие состояния и доходы. Это все — замечательно, но это — капля в море.

Сейчас тем более, к сожалению, просто нет никакой другой возможности взять откуда-то деньги, кроме как у государства. Мы видим это не только у себя, но и на примере Евросоюза, азиатских стран, на примере Соединенных Штатов.

— А у государства на это деньги есть?

— У государства деньги есть. Как именно их рационально потратить, это, конечно, вечная дискуссия. Я считаю, что те люди, которые определяют пути и направления адресной помощи и гражданам, и субъектам экономической деятельности, должны сейчас очень точно просчитать, потому что, конечно же, денег немного, и конечно же можно все это проесть.

Важно именно так потратить эти деньги, чтобы одновременно помочь людям и запустить экономику. Исходя из этих новых задач, также не упускать еще и стратегические цели, которые у нас были до этого. Ведь у нас есть регионы, где 40 процентов работающих ниже прожиточного минимума получают. О чем мы тогда вообще говорим?…

Поэтому о чем Президент говорил в своем Послании еще 15 января, это — стратегическая задача, которую можно как-то отодвигать по срокам, но ни в коем случае нельзя выпускать из виду. Потому что реализация этой программы — крайне важна. Нам давно пора превращаться в современную страну.

— Но мы на самом деле уже много сделали для этого. Нельзя сказать, что мы ползем на задворках.

— Нет, конечно же, многое уже было сделано. Последнее президентское Послание — это очень многоэтапное предложение. Впервые в таком объеме деньги должны были быть потрачены на решение прямых социальных задач. Там же — преодоление бедности, помощь многодетным, стимулирование рождаемости и многое другое.

Потому что не будет никакой экономики, если нас не будет или нас будет все меньше и меньше. Человеческий капитал становится все более важным субъектом экономической деятельности.

Также предусматривается развитие инфраструктуры и сглаживание разницы и противоречий, которые есть между разными субъектами.

Социальные разрывы и пропасти

Я не считаю, что в России — просто трагический разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Он, конечно, есть, и он очень большой. Но здесь быстро ничего не сделаешь. А кроме того в России сложилась драматичная ситуация в качестве жизни между богатыми субъектами, мегаполисами и глубинкой.

У нас есть места, где люди живут как в середине ХХ века. Я имею в виду качество жизни, уровень жизни, бытовые практики и возможности. Там просто нет возможности нормально развиваться. Это — очень серьезная проблема.

И то, что Президент об этом сказал и предложил программу с очень серьезными средствами на решение этих проблем, мне кажется, это — очень важно. И вне зависимости от того, что сейчас придется догонять собственное развитие, в котором мы были несколько месяцев назад, все равно эту стратегическую цель движения вперед выпускать из виду ни в коем случае нельзя.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев