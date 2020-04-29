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Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Константин Костин: обществу нужно проявлять солидарность

Общество

В прямом эфире видеостудии Правда. Ру председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал главному редактору Инне Новиковой о главных событиях прошедшей недели и сделал прогноз о развитии событий. Мы в новой реальности. Карантин, самоизоляция, ковид-19, опасность везде. И совершенно непонятно, чего во всем этом больше — медицины или политики, конспирологии или маразма.

Глава ФорГО о судьбах гражданского общества после самоизоляции

Введен режим строгой самоизоляции со штрафами и QR- кодами. Непонятно, на основании каких законов это введено. Некоторые граждане подают иски в суды, но суды отказываются принимать такие иски. Но Собянин сказал, что общество его поддерживает. Что на самом деле происходит?

— Константин Николаевич, нынешнее состояние всего мира можно охарактеризовать как сплошные истерии и конспирологии, в общем жизнь у нас пошла крайне необычная и интересная, хотя и очень нервная. Выйти из дома теперь можно только с QR-кодом. К дистанционному образованию вроде бы стремились, а теперь уже даже петиции подают, чтобы это запретить.

Какое отношение нынешняя ситуация имеет к вопросу о гражданском обществе? Как вообще относиться к положению, когда говорят о самоизоляции, но за ее нарушение штрафуют?

Мэр Москвы говорит, что москвичи его поддерживают, но есть информация, что уже были попытки отправить в суды иски о неких незаконных действиях, но пока не получается. По вашему мнению, нам нужно сейчас изолированно молчать, ходить маршировать или просто ждать, когда все это закончится?

— Тут все — очень просто. Необходимо проявлять солидарность друг с другом и солидарность с властью, чтобы в кратчайшие сроки каким-то образом нормализовать жизнь и выйти из этого режима пандемии и строгого карантина в какой-то более слабый карантин и начать нормализацию. Для этого, конечно, необходимы совместные усилия.

Коронавирус никуда не денется

Здесь крайне важна волонтерская помощь. Это делает "Единая Россия", движение "Мы вместе" ОНФ и просто огромное количество волонтеров, которые никак не формализованы. Так поступают простые люди, когда помогают своим соседям пожилого возраста, покупая продукты, лекарства и другие необходимые вещи.

Это и есть, на мой взгляд, главное, что надо делать гражданскому обществу. Именно солидарные общества достаточно эффективно справляются с нынешними вызовами.

В Азии мы это видим, и в Европе мы это видим. Есть уже достаточно привлекательные модели, которые нам надо изучить, потому что не исключено, что после первой волны коронавируса может пойти вторая волна.

Все специалисты говорят, что коронавирус с нами надолго либо навсегда.

Он не сделает нам такого подарка как в свое время птичий грипп, который появился, испугал всех, но потом куда-то бесследно исчез. COVID, как говорят, будет потихонечку смещаться в сторону регулярных сезонных ОРВИ, ОРЗ, если говорить привычными терминами. Соответственно, мы должны нарабатывать опыт.

Новая реальность

Есть такое понятие в медицине — иммунитет. Мы должны нарабатывать также и общественный иммунитет. Мы должны быть готовы к таким ситуациям, это не должно выбивать нас из колеи.

Потому что конспирология и истерия во всем мире как раз говорит о том, что ситуация для людей — совершенно новая, беспрецедентно иная. Потому что до этого, когда были такого масштаба пандемии, все-таки таких масштабных карантинов не происходило. Теперь мы должны научиться жить с этим новым заболеванием в таком режиме.

Каким образом будет получен медицинский иммунитет, тоже идет много дискуссий специалистов. Главное — появится ли вакцина, и насколько вообще эта вакцина будет дееспособна, учитывая ежегодную мутацию такого рода вирусов. Или же все так или иначе переболеют этим заболеванием, в результате появятся антитела, и таким образом появится такого рода иммунитет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы вакцина пандемия карантин общество иммунитет волонтеры коронавирус самоизоляция константин костин
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