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Америка поставила себя против всех
Автор Антон Куликов

Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение

Политика

Сопредседатель общероссийского общественного движения "Национально-патриотические силы России" Юрий Болдырев в интервью "Правде.Ру" оценил меры властей в нынешней кризисной ситуации и объяснил, почему считает невозможным проведение выборов в ближайшее время.

— Насколько адекватны меры властей в нынешних условиях?

— Мое мнение: на то и предусмотрено конституциями разных стран, в том числе и Конституцией России, специальные чрезвычайные режимы военного положения, в которых четко, ясно и понятно, кто за что отвечает.

С моей точки зрения, необоснованна ситуация, когда власть перекладывает ответственность государства на руководителей предприятий и предпринимателей. Государство должно полностью брать это на себя.

Когда власть говорит, что мы милостиво дадим беспроцентный кредит на выплату зарплаты, это уже просто издевательство и ярко выраженная игра в пользу ростовщика, потому что хоть трижды этот кредит беспроцентный — откуда предприятие потом должно взять деньги?

Единственный способ — оказаться закабаленным ростовщиком. То есть, как в 2008–2009 годах наша власть спасала прежде всего банкиров и ростовщиков, так и сейчас выясняется, что власть работает прежде всего в интересах ростовщика, в интересах возможности закабалить еще больше предприятий и предпринимателей либо их просто разорить. Это, с моей точки зрения, и несправедливо, и абсолютно антиконституционно.

— Очень популярна идея, что государство в нынешних условиях должно раздать людям деньги. Что вы об этом думаете?

— Многие годы власть не вкладывала в развитие средства, которые страна получала от экспорта нефти и газа. Рассказывала нам сказки, что это средства на черный день. Пришел черный день, когда эти средства нужно бы вкладывать, чтобы поддерживать и производство, и население.

Но власть почему-то не спешит это делать, а опять переводит деньги банкам, якобы чтобы они дали беспроцентные кредиты предприятиям, но не установив обязательность этих действий. И получается, что банки деньги получили, а давать их кому-то или не давать, они еще десять раз подумают. Абсолютно аморальная деятельность.

— Как вы оцениваете перспективы проведения выборов в этом году — уже звучат предложения об их переносе…

— Нормальных условий для проведения выборов очевидно нет. Для того и предусмотрен режим чрезвычайного военного положения, во время которого вполне обоснованно выборы не проводятся. Но не проводятся ровно постольку, поскольку нет возможности их в это время проводить.

Главная опасность, с моей точки зрения, заключается в том, что выборы проведут, но проведут в какой-нибудь хитрой электронной форме, которая приведет к окончательной дискредитации самой идеи свободных выборов, на которых хотя бы теоретически граждане должны иметь право контролировать, кто и как считал голоса. Система электронных выборов в принципе не позволяет это сделать.

С моей точки зрения, в такой ситуации выборы не допустимы. Другое дело, что на власть, которая оказывается несменяемой в силу катаклизма, ложится дополнительная ответственность — не злоупотреблять властью, не осуществлять разнообразных притворно-хитрых сделок.

Наши губернаторы, министры не являются богами-небожителями, большинство из них связаны с теми или иными бизнесами, а бизнесы ведут борьбу за рынки. И в ситуации, когда появляется возможность регулировать эти рынки чрезвычайным образом, получать заказы без конкурса — это прекрасное время для коррупционного передела рынков.

Темы ростовщик юрий болдырев выборы в россии меры по поддержке экономики
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