Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Вадим Горшенин

Власть России проиграла экономику коронавирусу

Политика » Власть

Правильные ли меры принимает российская власть для борьбы с коронавирусом? Как дела в других странах? Кто виноват в обрушении цен на нефть? Что делать с обвалом всей экономики? Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров "Правда.ру" Вадиму Горшенину в прямом эфире рассказал российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Николай Платошкин: Коронавирус отнимает Россию у правительства

В обвале экономики виновата власть

— Николай, как вы оцениваете ситуацию, которая сегодня сложилась в связи с коронавирусом и принимаемыми против него мерами?

— Центральная власть фактически спихнула все это на губернаторов. Меры, которые принимают Президент и Правительство, якобы для борьбы с коронавирусом, судя по их же собственной статистике, приводят к обратным результатам. Проводятся селекторные совещания с регионами, и в некоторых регионах отмечают, что как раз после того, как все это ввели, пошел всплеск.

По динамике у нас инфекция распространяется достаточно сильно, но многие врачи, инфекционисты заявляют, что пока 70 процентов населения не переболеет, толку все равно не будет. Оно никуда не денется.

Причем даже врач, официальный представитель штаба сказал всем с телеэкрана, что он сам переболел и даже этого не заметил.

Я такие же мнения слышал и в Германии, и в США, и в Швеции, где вообще очень мягкий режим, но там динамика заболеваемости абсолютно такая же, если не лучше, чем здесь.

Мы с гриппом встречались каждый год, были какие-то разумные ограничения. Собственно говоря, и сейчас ничего с простудной заболеваемостью не поменялось.

Но они зачем-то остановили почти всю экономику. Из регионов докладывают, что многие уже просто уже разорились. Особенно это касается малых и средних предпринимателей, потому что у них практически нет клиентов, а им к тому же работать вообще запрещают.

Хотя в разных регионах это происходит по-разному. Есть регионы, где нет фельдфебелей-держиморд, и власти относятся нормально и с пониманием, еще что-то теплится.

Ну и плюс — самая ужасная еще вещь, к которой коронавирус имеет опосредованное отношение, это — полное, дурацкое (у меня другого слова нет) поражение в войне за нефть, который мы сами развязали 6 марта. И уж здесь-то точно никто не виноват кроме руководства Российской Федерации. Чтобы нефть торговалась в отрицательной зоне, такого с 98-го года не было.

— Сейчас даже доплачивают…

— Да. Да! Раньше закупили нефть спекулянты. Теперь они говорят: мне нефть не нужна, у меня и денег нет покупать ее, заберите ее сами от меня. Те ему говорят: ладно, мы заберем, если ты нам еще чуть-чуть доплатишь.

В результате Россия по официальным данным за первый квартал 20-го года потеряла 70 процентов валютной выручки. Цена на нашу нефть марки Urals колеблется примерно от 20 до 24 долларов за баррель. Бюджет у нас сверстан из расчета 42 доллара.

Если так будет продолжаться, по случится катастрофа с бюджетом. И никаких перспектив больше нет. В этом вина — только российской власти, ни какого коронавируса или чего-то еще здесь нет.

Где в России взять деньги 

— Ситуация в экономике — действительно плачевна. А ведь нормальный суверенитет может быть только при сильной экономике. Вы верно заметили, что из-за мер против коронавируса у нас разоряются предприятия.

Достаточно многие люди не были официально оформлены, поэтому не могут пойти встать на биржу труда, чтобы получать пособия по безработице. Видимо, в перспективе можно прогнозировать даже голодные бунты, потому что у людей заканчиваются деньги. Что, на ваш взгляд, надо сделать в нынешней ситуации?

— Сначала я скажу, что делает сейчас наше Правительство, чтобы хоть какие-то деньги получить, что оно за рубеж активно продает вместо нефти…

— Золото.

— Правильно — золото. Это — даже не Древний Рим, это какой-то Древний Египет во время распада, когда больше ничего нет. Хотя денег в стране — завались. Но наш Центральный банк продал Правительству Российской Федерации Сбербанк за 2 триллиона рублей.

Триллиона, даже меньше, хватило бы сейчас на компенсацию убытков малому и среднему бизнесу, который сам в этих убытках не виноват.

Наше предложение: дать пострадавшему бизнесу для начала месячную выручку, которую они потеряли. Дальше — прогрессивная шкала налогообложения.

Самое главное, если воровство сократить хотя бы процентов на 30, мы опять не будем знать, куда девать деньги. Задерживают полковников, у которых не миллионы находят, а миллиарды.

У одного нашли годовой бюджет города Костромы в квартире. У другого — столько же, и так далее. Это делают связанные с властью люди. Обычный предприниматель столько никогда нигде не украдет. Если прекратить все это, у нас будет столько ресурсов для всего.

Мы должны восстановить курс рубля. Это делается очень просто — надо административным методом ограничить спекуляцию на бирже.

К этому американцы и немцы прибегали, то есть — я не предлагаю ничего, что в других странах никто не опробовал.

В 2008 председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке сказал: если понадобится, я людям не просто чеки буду присылать, что они и делали, я с вертолета буду деньги разбрасывать. Поэтому его назвали вертолетный Бен. Они тогда кризис ликвидировали за один год. Причем, они не остались в накладе, инфляции не было.

А Эльвира Набиуллина недавно сказала, что мы не будем раздавать населению деньги, перебьются. У меня возникает вопрос, если в другой стране (совсем не коммунистической) это было успешно осуществлено, почему нам не поучиться? Не хотите Платошкина слушать, послушайте американцев.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы нефть россия деньги кризис экономика коронавирус николай платошкин
Новости Все >
ВВП России может упасть на 5,5% в 2020 году
Лавров: Россия продолжит финансирование ВОЗ
28 апреля официально станет Днем сотрудников скорой помощи
План выхода из режима ограничений будет разработан до 5 мая
Вице-спикер Госдумы назвал исследования ВЦИОМ fake news
Путин анонсировал разработку "пакета нормализации деловой жизни"
Врач объяснил, почему коронавирус особенно опасен для аллергиков
Курьер прятал наркотики в форме судебных приставов
Алёна Водонаева часто плачет во время самоизоляции
Нерабочий период в России продлен до 11 мая включительно
Последние материалы
Опасный синдром на фоне COVID-19 у детей - комментарий эксперта
Политолог оценил решение Украины не признавать геноцид армян в Турции
В суд передано дело о гибели людей на заводе в Дзержинске
Президент ВТБ предложил расширить программу поддержки экономики
Землянам грозят бытовые ссоры из-за приближения астероида
Брэд Питт в образе вирусолога высмеял Трампа
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Власти Франции объявили о досрочном завершении всех чемпионатов
Российские специалисты создали первые светящиеся в темноте растения
Аналитик: Чехия не будет ссориться с Россией из-за памятника Коневу
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова Василий Амирджанов COVID-ополчением номенклатура прикрывает свои огрехи Василий Амирджанов
Комментарии
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Психолог: завершение гештальтов поможет пережить самоизоляцию
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
Первый день дистанционного обучения в России с треском провалился
Путин запланировал "большое выступление" к россиянам
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ