Власть России проиграла экономику коронавирусу

Правильные ли меры принимает российская власть для борьбы с коронавирусом? Как дела в других странах? Кто виноват в обрушении цен на нефть? Что делать с обвалом всей экономики? Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров "Правда.ру" Вадиму Горшенину в прямом эфире рассказал российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Николай Платошкин: Коронавирус отнимает Россию у правительства

В обвале экономики виновата власть

— Николай, как вы оцениваете ситуацию, которая сегодня сложилась в связи с коронавирусом и принимаемыми против него мерами?

— Центральная власть фактически спихнула все это на губернаторов. Меры, которые принимают Президент и Правительство, якобы для борьбы с коронавирусом, судя по их же собственной статистике, приводят к обратным результатам. Проводятся селекторные совещания с регионами, и в некоторых регионах отмечают, что как раз после того, как все это ввели, пошел всплеск.

По динамике у нас инфекция распространяется достаточно сильно, но многие врачи, инфекционисты заявляют, что пока 70 процентов населения не переболеет, толку все равно не будет. Оно никуда не денется.

Причем даже врач, официальный представитель штаба сказал всем с телеэкрана, что он сам переболел и даже этого не заметил.

Я такие же мнения слышал и в Германии, и в США, и в Швеции, где вообще очень мягкий режим, но там динамика заболеваемости абсолютно такая же, если не лучше, чем здесь.

Мы с гриппом встречались каждый год, были какие-то разумные ограничения. Собственно говоря, и сейчас ничего с простудной заболеваемостью не поменялось.

Но они зачем-то остановили почти всю экономику. Из регионов докладывают, что многие уже просто уже разорились. Особенно это касается малых и средних предпринимателей, потому что у них практически нет клиентов, а им к тому же работать вообще запрещают.

Хотя в разных регионах это происходит по-разному. Есть регионы, где нет фельдфебелей-держиморд, и власти относятся нормально и с пониманием, еще что-то теплится.

Ну и плюс — самая ужасная еще вещь, к которой коронавирус имеет опосредованное отношение, это — полное, дурацкое (у меня другого слова нет) поражение в войне за нефть, который мы сами развязали 6 марта. И уж здесь-то точно никто не виноват кроме руководства Российской Федерации. Чтобы нефть торговалась в отрицательной зоне, такого с 98-го года не было.

— Сейчас даже доплачивают…

— Да. Да! Раньше закупили нефть спекулянты. Теперь они говорят: мне нефть не нужна, у меня и денег нет покупать ее, заберите ее сами от меня. Те ему говорят: ладно, мы заберем, если ты нам еще чуть-чуть доплатишь.

В результате Россия по официальным данным за первый квартал 20-го года потеряла 70 процентов валютной выручки. Цена на нашу нефть марки Urals колеблется примерно от 20 до 24 долларов за баррель. Бюджет у нас сверстан из расчета 42 доллара.

Если так будет продолжаться, по случится катастрофа с бюджетом. И никаких перспектив больше нет. В этом вина — только российской власти, ни какого коронавируса или чего-то еще здесь нет.

Где в России взять деньги

— Ситуация в экономике — действительно плачевна. А ведь нормальный суверенитет может быть только при сильной экономике. Вы верно заметили, что из-за мер против коронавируса у нас разоряются предприятия.

Достаточно многие люди не были официально оформлены, поэтому не могут пойти встать на биржу труда, чтобы получать пособия по безработице. Видимо, в перспективе можно прогнозировать даже голодные бунты, потому что у людей заканчиваются деньги. Что, на ваш взгляд, надо сделать в нынешней ситуации?

— Сначала я скажу, что делает сейчас наше Правительство, чтобы хоть какие-то деньги получить, что оно за рубеж активно продает вместо нефти…

— Золото.

— Правильно — золото. Это — даже не Древний Рим, это какой-то Древний Египет во время распада, когда больше ничего нет. Хотя денег в стране — завались. Но наш Центральный банк продал Правительству Российской Федерации Сбербанк за 2 триллиона рублей.

Триллиона, даже меньше, хватило бы сейчас на компенсацию убытков малому и среднему бизнесу, который сам в этих убытках не виноват.

Наше предложение: дать пострадавшему бизнесу для начала месячную выручку, которую они потеряли. Дальше — прогрессивная шкала налогообложения.

Самое главное, если воровство сократить хотя бы процентов на 30, мы опять не будем знать, куда девать деньги. Задерживают полковников, у которых не миллионы находят, а миллиарды.

У одного нашли годовой бюджет города Костромы в квартире. У другого — столько же, и так далее. Это делают связанные с властью люди. Обычный предприниматель столько никогда нигде не украдет. Если прекратить все это, у нас будет столько ресурсов для всего.

Мы должны восстановить курс рубля. Это делается очень просто — надо административным методом ограничить спекуляцию на бирже.

К этому американцы и немцы прибегали, то есть — я не предлагаю ничего, что в других странах никто не опробовал.

В 2008 председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке сказал: если понадобится, я людям не просто чеки буду присылать, что они и делали, я с вертолета буду деньги разбрасывать. Поэтому его назвали вертолетный Бен. Они тогда кризис ликвидировали за один год. Причем, они не остались в накладе, инфляции не было.

А Эльвира Набиуллина недавно сказала, что мы не будем раздавать населению деньги, перебьются. У меня возникает вопрос, если в другой стране (совсем не коммунистической) это было успешно осуществлено, почему нам не поучиться? Не хотите Платошкина слушать, послушайте американцев.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев