Что общество не заметило в поправках

Историк, секретарь Объединенной Коммунистической Партии, экс-депутат Госдумы Дарья Митина и экс-депутат Верховного Совета России, сопредседатель Фронта Национального Спасения в дни октябрьской трагедии 1993 года, один из ключевых лиц российской оппозиции Илья Константинов в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru обсудили нынешнюю конституционную реформу.

Конституционный балаган-лохотрон: оставаться дома или идти голосовать против?

Почему такая спешка, зачем такая внезапность, почему новая редакция Конституции готовилась в режиме ошпаренной кошки? Только ли антиконституционная, высосанная из пальца процедура смущает оппозицию? В чем содержательное несогласие с предлагаемыми изменениями? Какие бомбы заложены сейчас под российскую государственность? Рухнет ли в скором времени предложенная конструкция власти или наоборот, укрепит положение правящего класса? Какова дальнейшая судьба Медведева и правительства Мишустина? Что мы можем сделать для того, чтобы наше мнение услышали?

Конституционная спешка не по существу

— Илья, помимо дел с коронавирусом в России все-таки есть еще много разных насущных тем. Как ты относишься конституционной реформе? Кому и зачем это нужно?

— Все происходящее с так называемыми поправками в Конституцию я бы охарактеризовал словом "отвратительный". Отвратительно по форме и содержанию. Отвратительно в общем и в частности. Сама процедура подготовки происходила в страшной спешке, причины и мотивы которой ни обществу, ни даже депутатскому корпусу объяснены не были.

— А почему, как ты думаешь, в таком режиме "ошпаренной кошки" все это происходило?

— Это для меня до сих пор остается загадкой. Существует много гипотез на эту тему, от наступления сбоя первого лица до обострения каких-то внутриэлитных противоречий. Но это все — гипотезы. А ясного ответа на этот вопрос ни я, ни другие получить не могут.

Так что все происходит, как ты правильно сказала, в режиме "ошпаренной кошки".

Второе — все это происходит совершенно карикатурно. Был совершенно карикатурный состав рабочей группы со всеми этими спортсменами, бесконечными представителями общественности, среди которых затесалось всего 5-6 специалистов по конституционному праву.

Третье — нарочитый обход существующих законодательных норм по проведению конституционных изменений через референдум. Есть же разработанная, принятая в нашем законодательстве норма изменения Конституции: созыв Конституционного совещания и подготовка поправок, обсуждение о принятии и проведении референдума. Именно референдума, а не опроса. Это же — огромная разница.

Потому что референдум предполагает отработку процедур, подготовку голосования, подведение итогов, контроля за голосованием и так далее, и тому подобное.

Так называемое всенародное голосование, которое предстоит теперь уже непонятно когда, все эти нормы игнорирует.

Принятый Федеральным Собранием Закон о поправках в Конституцию состоит из нескольких глав:

первая глава — это, собственно, поправки,

вторая глава — порядок голосования,

третья глава — подведение итогов.

Когда читаешь этот закон, волосы, что называется, дыбом встают от содержания поправок и от того, как будет организовано это голосование, и от того, как будут подводиться итоги.

Ведь это — какое-то просто наперстничество, честное слово. Ну неприлично же, я просто удивляюсь, кто так подготовил этот документ. Мошеннический характер все этой манипуляции просто бросается в глаза. Так же нельзя!

Что такое федеральные территории

— Илья, правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит прежде всего процедурная сторона дела, или все-таки содержательные претензии тоже есть? Член рабочей группы Елена Исинбаева сразу стала интернет-мемом, когда произнесла, что только-только благодаря включению в эту группу она с Конституцией ознакомилась. Как ты относишься собственно к поправкам?

— Конечно, важен и содержательный вопрос. В отличие от Исинбаевой я внимательно следил за всеми перипетиями процесса подготовки этого документа о поправках. Могу сказать, что меня тревожит несколько очень серьезных моментов. Причем, может быть, даже не те, на которые было обращено внимание многих.

Я подчеркну, что фактически речь идет о принятии новой Конституции, потому что поправки настолько существенные, что можно говорить о новом основном законе страны.

Сейчас большинство обращает основное внимание на возможное продление полномочий первого лица — Президента, на то, что Путин может и впредь баллотироваться, на то, что сможет занимать пост Президента Российской Федерации до 36-го года. Это — основной такой момент, вокруг которого ломаются копья.

А многие менее заметные изменения в Конституции остаются как бы за кадром. На них обращают внимание в основном только специалисты. И зря, что общество этого не замечает.

Вот к числу таких опасных, на мой взгляд, изменений, я бы отнес, во-первых, появление так называемых федеральных территорий.

— Патриоты говорят, что это — для возможной интеграции республик Донбасса и так далее. Что такое на самом деле федеральные территории, как ты считаешь?

— Никто не знает, что это такое. Это может быть любая территория, любой субъект Федерации, группа субъектов Федерации, город, может быть, несколько городов, регион страны.

Причем самое существенное здесь то, что объявленный федеральной территорией регион выпадает из регулярного, законодательного регулирования, он не подпадает под действие Конституции и законодательства, он фактически начинает управляться в особом порядке.

В каком, мы не знаем, потому что там существует отсылка на еще не написанный закон. Поэтому, как будут управляться эти федеральные территории, мы не знаем. Но я очень опасаюсь, что это будет чрезвычайщина.

И мы можем столкнуться с ситуацией, когда федеральной территорией будет объявлен любой неблагополучный с политической точки зрения или неблагонадежный, с точки зрения властей, регион.

Начались, к примеру какие-то волнения, любые протесты, начались какие-то социальные или политические выступления, территория объявляется федеральной, тогда фактически действие Конституции и законов там сразу приостанавливается.

— И она управляется уже, минуя региональную администрацию, напрямую из федерального центра, да?

— Да, да, президентское управление регионом.

Это очень — серьезная новация, и она может иметь очень неприятные последствия. Это — свертывание местного самоуправления. Оно накрывается, так сказать, медным тазом окончательно.

Конечно, там есть и еще очень много всяких опасных и непонятных поправок.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев