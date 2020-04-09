Многие россияне, начитавшись в чатах и соцсетях про отмену кредитов и выплаты в случае ввода режимов ЧС и ЧП просят об этом власти. Правда, сами даже не соблюдают простейшие ограничения - например, режим обязательной самоизоляции.
Именно поэтому авторы популярного телеграм-канала решили провести "ликбез по поводу выплат гражданам и заморозки кредитов и долгов в режиме ЧС, ЧП, карантина, комендантского часа и самоизоляции".
"А то многие путают(ся) и просят - введите ЧС, введите ЧП, чтобы нам не платить ничего, зато чтобы нам государство все оплатило. Спойлер - облом",- пишут они.
За государством действительно закреплена обязанность финансирования мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такое положение есть в 24 статье закона о ЧС, однако обязанности нести «все издержки» в нём нет.
"Статьи 10 и 11 того же закона говорят, что правительство и власти регионов принимают решения об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим. Однако эти полномочия - права, а не обязанность властей. Они на своё усмотрение определяют, кому такая помощь может быть оказана и в каком размере", - рассказывают авторы.
Таким образом, бизнес, который рассчитывает переложить на государство часть убытков при введении режима ЧС или ЧП, обманывается в своих ожиданиях. Больше того, в режиме ЧС бизнес может уволить любого сотрудника (если он не участвует в защите от ЧС) безо всяких проблем.
В случае "карантина" санитарное законодательство в России не предусматривает обязанности государства оплачивать все убытки. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение в полном объёме вреда, причинённого их здоровью или имуществу в ходе противоэпидемических мероприятий.
Но! Возмещение происходит не автоматически, а в порядке, установленном законом и возмещается именно вред имуществу и здоровью, а не кредиты и платежи ЖКХ.
Чрезвычайное положение - совершенно другая история. Чрезвычайное положение - это особый правовой режим, который вводится указом президента.
Это - приостановка полномочий региональных и местных властей, ограничение свободы передвижения, въезда, выезда, досмотр, патрули, комендантский час, остановка финансово-экономической деятельности. Вводится особый порядок оборота продовольствия и предметов первой необходимости из госрезерва.
Но и здесь власти не обязаны выплачивать работодателям аренду или гражданам зарплаты, давать деньги на кредиты или ЖКХ- народ просто будет обеспечен едой, водой,предметами первой необходимости "из госрезерва".
В законе есть статья о праве граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие ЧС, но она предлагает компенсировать ущерб вследствие ЧС, а не мероприятий по их ликвидации (действий, запретов и ограничений, введенных властями).
По словам журналиста Дмитрия Колезева, в городах на улицах "уже намного больше людей и транспорта. В час пик уже можно видеть пробки, а прохожие просто идут по своим делам, не прикрываясь собакой на поводке".
Фактически, можно сделать вывод,что карантин, который более-менее держался первые несколько дней, теперь расползается и трещит по швам. В выходные обещают теплую погоду - почти наверняка в центре города и на окраинах будет гулять много людей.
«Почему россияне не соблюдают режим самоизоляции? Причин может быть несколько.
Доверие власти в России на самом деле низкое. Во время соцопросов и на выборах люди готовы поддержать начальство, но поддержка эта чисто декларативная. Когда дело доходит до выполнения тех или иных распоряжений в быту, в личной жизни, то выясняется, что граждане власть не слушают.
Мы не Германия и не Япония (сюрприз!). Мы больше похожи на итальянцев, которые тоже вовсю нарушали режим самоизоляции, пока люди рядом не начали болеть и умирать. Что было дальше, знают все.
Цифры заболеваемости в регионах пока не такие пугающие. Пока еще беда не коснулась большинства людей через их знакомых, друзей, родственников. Попросту говоря, людям не страшно.
Многие вообще являются COVID-диссидентами, считая коронавирус какой-то хитроумной выдумкой. К сожалению, поток конспирологической ахинеи, который годами льется на людей с федеральных каналов, подготовил для этого хорошую почву.
"Люди поняли, что поддержки от государства лучше не ждать, поэтому надо выкручиваться самим. Многие работают подпольно, в магазины можно попасть по звонку, в инстаграме рекламируются секретные бары, у меня возле дома иногда открывается маникюрный салон. Сложно осуждать бизнесменов, которые так делают, потому что помощи от правительства они не получат, а выживать и кормить себя как-то надо",- пишет автор.
"Полицейские инструменты государства на самом деле довольно ограничены. Устраивать масштабную полицейщину нет ни сил, ни политических возможностей. Вроде надо бы загнать всех по домам штрафами и дубинками, раз сами не сидят, но как это сделаешь? На каждом тротуаре не поставишь по полицейскому, их просто нет в таком количестве",- делится он.
"Нет и средств индивидуальной защиты для них. Нет денег на сверхурочные и доплаты. Устроить «цифровой концлагерь» с QR-кодами и камерами - не хватает ресурсов и компетенции. Штрафовать граждан сотнями и тысячами чревато - социальное напряжение и так высоко, дополнительные раздражители сейчас не нужны. Наши полицейские деликатностью не отличаются, вопиющие случаи не заставят себя ждать. Иисус на Патриарших покажется милым анекдотом. Вводить в города армию еще опаснее",- рассуждает журналист.
"А потом президент еще сравнивает коронавирус с половцами и печенегами - то есть какими-то очень далекими, почти мифическими силами из учебников истории пятого класса, которых никто всерьез не может ассоциировать с опасностью. Это даже не фашисты, а, скорее, орки и гоблины, детские сказочки. Значит и коронавирус - сказка, Путин нам на это прямо намекает. Как тут не выйти на улицу?», - пишет автор канала.
А согласно мнения главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елены Малинниковой, причиной роста числа зараженных коронавирусом в России стал тот факт, что жители страны не сразу начали соблюдать режим самоизоляции.
Малинникова в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» пояснила, что многие россияне вместо того, чтобы оставаться дома, выехали компаниями на природу.
«Последний рост инфекции за вчера... просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней... после вот этих шашлыков», - напомнила медик.
Стоит добавить,что COVID-19 ураганно понесло по планете в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. США и Европа находятся в тяжелом эпидемиологическом состоянии, в Россия число зараженных уже превысило 10 000 человек.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.