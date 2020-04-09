При ЧС и ЧП не раздадут деньги и не отменят кредиты

Многие россияне, начитавшись в чатах и соцсетях про отмену кредитов и выплаты в случае ввода режимов ЧС и ЧП просят об этом власти. Правда, сами даже не соблюдают простейшие ограничения - например, режим обязательной самоизоляции.

Именно поэтому авторы популярного телеграм-канала решили провести "ликбез по поводу выплат гражданам и заморозки кредитов и долгов в режиме ЧС, ЧП, карантина, комендантского часа и самоизоляции".

"А то многие путают(ся) и просят - введите ЧС, введите ЧП, чтобы нам не платить ничего, зато чтобы нам государство все оплатило. Спойлер - облом",- пишут они.

Чем отличаются и что дают населению режимы ЧП, ЧС и карантина

За государством действительно закреплена обязанность финансирования мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такое положение есть в 24 статье закона о ЧС, однако обязанности нести «все издержки» в нём нет.

"Статьи 10 и 11 того же закона говорят, что правительство и власти регионов принимают решения об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим. Однако эти полномочия - права, а не обязанность властей. Они на своё усмотрение определяют, кому такая помощь может быть оказана и в каком размере", - рассказывают авторы.

Таким образом, бизнес, который рассчитывает переложить на государство часть убытков при введении режима ЧС или ЧП, обманывается в своих ожиданиях. Больше того, в режиме ЧС бизнес может уволить любого сотрудника (если он не участвует в защите от ЧС) безо всяких проблем.

В случае "карантина" санитарное законодательство в России не предусматривает обязанности государства оплачивать все убытки. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение в полном объёме вреда, причинённого их здоровью или имуществу в ходе противоэпидемических мероприятий.

Но! Возмещение происходит не автоматически, а в порядке, установленном законом и возмещается именно вред имуществу и здоровью, а не кредиты и платежи ЖКХ.

Чрезвычайное положение - совершенно другая история. Чрезвычайное положение - это особый правовой режим, который вводится указом президента.

Это - приостановка полномочий региональных и местных властей, ограничение свободы передвижения, въезда, выезда, досмотр, патрули, комендантский час, остановка финансово-экономической деятельности. Вводится особый порядок оборота продовольствия и предметов первой необходимости из госрезерва.

Но и здесь власти не обязаны выплачивать работодателям аренду или гражданам зарплаты, давать деньги на кредиты или ЖКХ- народ просто будет обеспечен едой, водой,предметами первой необходимости "из госрезерва".

В законе есть статья о праве граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие ЧС, но она предлагает компенсировать ущерб вследствие ЧС, а не мероприятий по их ликвидации (действий, запретов и ограничений, введенных властями).

Почему россияне не соблюдают режим самоизоляции и карантина

По словам журналиста Дмитрия Колезева, в городах на улицах "уже намного больше людей и транспорта. В час пик уже можно видеть пробки, а прохожие просто идут по своим делам, не прикрываясь собакой на поводке".

Фактически, можно сделать вывод,что карантин, который более-менее держался первые несколько дней, теперь расползается и трещит по швам. В выходные обещают теплую погоду - почти наверняка в центре города и на окраинах будет гулять много людей.

«Почему россияне не соблюдают режим самоизоляции? Причин может быть несколько.

Доверие власти в России на самом деле низкое. Во время соцопросов и на выборах люди готовы поддержать начальство, но поддержка эта чисто декларативная. Когда дело доходит до выполнения тех или иных распоряжений в быту, в личной жизни, то выясняется, что граждане власть не слушают.

Мы не Германия и не Япония (сюрприз!). Мы больше похожи на итальянцев, которые тоже вовсю нарушали режим самоизоляции, пока люди рядом не начали болеть и умирать. Что было дальше, знают все.

Цифры заболеваемости в регионах пока не такие пугающие. Пока еще беда не коснулась большинства людей через их знакомых, друзей, родственников. Попросту говоря, людям не страшно.

Многие вообще являются COVID-диссидентами, считая коронавирус какой-то хитроумной выдумкой. К сожалению, поток конспирологической ахинеи, который годами льется на людей с федеральных каналов, подготовил для этого хорошую почву.

"Люди поняли, что поддержки от государства лучше не ждать, поэтому надо выкручиваться самим. Многие работают подпольно, в магазины можно попасть по звонку, в инстаграме рекламируются секретные бары, у меня возле дома иногда открывается маникюрный салон. Сложно осуждать бизнесменов, которые так делают, потому что помощи от правительства они не получат, а выживать и кормить себя как-то надо",- пишет автор.

Почему не действуют запреты властей

"Полицейские инструменты государства на самом деле довольно ограничены. Устраивать масштабную полицейщину нет ни сил, ни политических возможностей. Вроде надо бы загнать всех по домам штрафами и дубинками, раз сами не сидят, но как это сделаешь? На каждом тротуаре не поставишь по полицейскому, их просто нет в таком количестве",- делится он.

"Нет и средств индивидуальной защиты для них. Нет денег на сверхурочные и доплаты. Устроить «цифровой концлагерь» с QR-кодами и камерами - не хватает ресурсов и компетенции. Штрафовать граждан сотнями и тысячами чревато - социальное напряжение и так высоко, дополнительные раздражители сейчас не нужны. Наши полицейские деликатностью не отличаются, вопиющие случаи не заставят себя ждать. Иисус на Патриарших покажется милым анекдотом. Вводить в города армию еще опаснее",- рассуждает журналист.

"А потом президент еще сравнивает коронавирус с половцами и печенегами - то есть какими-то очень далекими, почти мифическими силами из учебников истории пятого класса, которых никто всерьез не может ассоциировать с опасностью. Это даже не фашисты, а, скорее, орки и гоблины, детские сказочки. Значит и коронавирус - сказка, Путин нам на это прямо намекает. Как тут не выйти на улицу?», - пишет автор канала.

В России начался рост заболеваемости "шашлычников" и "гулен"

А согласно мнения главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елены Малинниковой, причиной роста числа зараженных коронавирусом в России стал тот факт, что жители страны не сразу начали соблюдать режим самоизоляции.

Малинникова в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» пояснила, что многие россияне вместо того, чтобы оставаться дома, выехали компаниями на природу.

«Последний рост инфекции за вчера... просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней... после вот этих шашлыков», - напомнила медик.

Стоит добавить,что COVID-19 ураганно понесло по планете в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. США и Европа находятся в тяжелом эпидемиологическом состоянии, в Россия число зараженных уже превысило 10 000 человек.