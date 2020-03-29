К чему столько лишних слов в Конституцию

Владимир Путин объявил о том, что он не против обнулить свои президентские сроки, тем самым поддержав поправку Валентины Терешковой. Обнуление сроков позволит Путину потенциально оставаться президентом России до 2036 года. Все самые актуальные вопросы, касающиеся поправок в Конституцию РФ, в прямом эфире обсудили председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов "Правда.Ру" Вадим Горшенин и профессор "Высшей школы экономики", эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский.

Вся суть поправок в Конституцию // Отвечает доктор юридических наук

*эфир состоялся 18 марта 2020 года

— Президент Российской Федерации подписал указ о проведении дня голосования 22 апреля* за поправки в конституцию Российской Федерации. Мы решили пообщаться с человеком, достаточно долгое время входившим в состав группы советников, в состав Совета по правам человека.

Илья Георгиевич, хотелось бы узнать ваше экспертное мнение по всему кругу вопросов, касающихся поправок в Конституцию. По вашему мнению, они нам реально что-то дают? Сергей Бабурин, например, и ряд других известных политиков, считают, что будет совершенно другая Конституция, которая намного расширяет права, закрепляет гарантии, дает смыслы какие-то. Какая ваша точка зрения?

Тактика власти: о главной поправке не говорить до последнего

— Там очень много поправок. Такой ворох. Там их сколько, триста, которые рассыпаны по разным главам конституции.

Причем мы понимаем, что главный смысл был, очевидно, в том, чтобы дать Владимиру Путину возможность еще раз баллотироваться.

Мы об этом догадывались, об этом эксперты говорили, но такая была, очевидно, тактика. А самое главное — о поправке не говорить до последнего момента.

Наверное, это было логично, чтобы не обсуждали, чтобы лишний раз не говорили.

И вот такая комбинация, такой спектакль в конце. То есть смысл главный был в том, чтобы, я использую это слово, обнулить три предыдущих срока и практически блокировать статью 81 конституции.

Поэтому я бы сначала сказал об этом. Конечно, я удручен этим.

— А почему удручены?

— Потому что для меня Конституция — не пустой звук. Я работал в аппарате Конституционной комиссии в 1991-м, до 1993 года. Потом я был там редактором журнала "Конституционный вестник". Потом я был участником Конституционного совещания.

Я видел какие-то слабости и недостатки в действующей Конституции, но смысл был ее, как и других таких документах, все-таки как-то ограничить власть, как-то уравновесить эти ветви.

И вот тут какой итог? Самое главное.

Президент, гарант конституции, он там записан гарантом, сообщает, что ему неохота выполнять статью 81. Вот это ограничение он хочет отменить.

Это и с этической точки зрения, и с правовой глядит катастрофой. Это то, что происходило в некоторых авторитарных режимах Средней Азии:

в Узбекистане,

Таджикистане,

Казахстане,

Азербайджане,

Белоруссии.

Они там по-разному избавлялись от этого ограничителя.

Путин отменил последнюю сдержку авторитаризма

Наш Путин решил вот так. Суть от этого не меняется.

Он — гарант и должен хранить важнейшие сдержки этой Конституции. Но как раз он же и поставил крест. Это последняя сдержка была.

Так я оцениваю главную цель, ради которой вся эта кутерьма была. Там действительно есть еще несколько сотен поправок, которые именно ворохом высыпаны. О них можно говорить отдельно. Там есть действительно опасные поправки.

Но как бы заодно — под сурдинку — была главная цель: он хочет оставаться президентом пожизненно. Все это понимают.

Я к этому отношусь крайне негативно, а кому-то нравится. Но он заодно расширил свои полномочия еще в нескольких вещах. Совет Федерации лишен права назначать генерального прокурора.

А вместо этого что? Им всем повесили бейджики. Право почетного ношения бейджиков с названием "сенатор". Кроме того, Президент решил, что надо усилить личный контроль над высшими судами. Теперь он получил право фактически отправлять в отставку судей Конституционного и Верховного суда.

Все поправки свалили в одну большую кучу

— Наш пользователь спрашивает, где можно прочитать все эти поправки. На kremlin. ru заходите. Там есть Указ президента, и можно отыскать сам Закон о поправках. В нем — 65 страниц. Поэтому совершенно непонятно, как людям определяться. Власти говорят, что президент решил посоветоваться с людьми, потому что в принципе их одобрение не требуется в той конфигурации, которая есть. Но тогда надо советоваться хотя бы по группам вопросов, а не крупным оптом — все сваливать одной кучей. Как бы вы разделили группы тех норм, которые содержатся в этом законе о поправках?

— Я согласен. Именно так этого требует и соответствующий Закон. Есть такой Закон, принятый в конце 1990-х годов — "О порядке принятия поправок в Конституцию". И там сказано, что каждой поправке должен быть посвящен отдельный закон. Каждая поправка, регулирующая связанные области отношений, имеющие один предмет. Вот так должно быть по закону. Но этот Закон забыт. И все четыреста поправок сведены в один Закон "О поправке".

Их можно разделить.

Первая и самая главная — о пожизненном правлении.

Вторая — об усилении президентских полномочий в отношении прокурора (теперь он сам назначает его) и судей высших судов.

Дальше, я отдельно выделю право Думы давать согласие на назначение неключевых министров. Хорошо, я готов позитивно оценить эту поправку. Она просто мало что решает.

Тут же есть норма о том, что если Дума перейдет некую границу, не давая согласия на назначение каких-то министров, то ее распускают. Это вообще что? Какой смысл тогда? Смысл-то подобных согласований в том, что президент с депутатами договаривается, какого министра сюда, а вот этого сюда. И это должен быть такой нормальный, мирный процесс.

А тут опять подвешивают такой дамоклов меч. То есть — это даже нельзя считать расширением полномочий Госдумы.

Эти поправки, может быть, депутаты читали, потому что они для них имеют некое значение. А остальное — это, скорее, декорация, такая груда норм, значительная часть которых выдернута из разных законов, часть придумана только что.

Они должны, очевидно, вызывать воодушевление у каких-то групп электората. Но практического значения они не имеют.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев