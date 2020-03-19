Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры

Власти Петербурга официально просят россиян и туристов воздержаться от посещения города. В Москве — первая смерть больного коронавирусом и обсуждение полного карантина столицы.

Власти почти всех городов также просят жителей старше 65 лет отказаться от посещения общественных мест.

Будут ли закрывать Петербург на карантин

На официальном сайте правительства Петербурга обнародовано постановление об ужесточении мер против распространения коронавируса COVID-19.

В документе говорится, что необходимо рекомендовать "гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга".

В дополнение к этому озвучивается просьба воздержаться не только от поездок за границу, но и от посещения тех регионов России, где уже зафиксированы носители коронавируса. Пожилым людям и вовсе стоит сидеть дома и "воздержаться от посещения общественных мест".

Всем находящимся в городе правительство рекомендовало не посещать культурные, досуговые, спортивные и другие мероприятия.

Отметим, что до 30 апреля в Петербурге введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Под запретом оказались музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, филармонии и цирки.

Школы и институты с 16 марта по 30 апреля переведены в режим свободного посещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Руководителям школ поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий "при реализации образовательных программ для обучающихся, не посещающих государственные образовательные учреждения по решению их родителей (законных представителей)". При этом дети могу посещать школу, если родители не могут их оставить дома.

Как аэропорты спасаются от эпидемии коронавируса

В телеграм-канале FlightMode рассказали о тех мерах, которые предпринимает аэропорт Пулково для профилактики коронавируса. Отмечается, что "все воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. В помещениях аэропорта Пулково, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью".

Будет ли введен карантин в Москве

"Я за карантин в Москве. Вопрос в цене закрытия", — уже заявил Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, куда везут почти всех больных с подозрением на коронавирус.

Люди, решившие самоизолироваться на фоне коронавируса, могут сэкономить в среднем около 30% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт. В натуральном выражении средняя по стране сумма экономии составит 5,7 тыс. рублей в расчете на одного человека. Больше всего смогут сэкономить жители Архангельской области: 12,5 тыс. руб. (46,1% расходов). Второе место у Москвы: 17,8 тыс. руб. (45,1% расходов).

«Локдаун висит как дамоклов меч и над Москвой. На полках магазинов ещё можно найти яйца, и даже небитые, но не очень много. Туалетную бумагу выбрасывают то тут, то там. Лечебные учреждения одно за другим закрываются на карантин. Купленные в отпуск билеты возврату и обмену не подлежат. Горячие линии туроператоров, авиакомпаний и агрегаторов молчат. Весь мир как будто, по меткому выражению Стивена Кинга, "сдвинулся с места"», — пишут авторы "БП". "В этих условиях сложнее всего даются нам решения. Остаться в Москве или увезти всю семью на дачу, а может, пережить это нелёгкое место в одном доме с друзьями. Эту ситуацию действительно можно сравнить с мировой войной. С той лишь разницей, что у всего мира появилось два злейших врага — это пандемия и собственные страхи. Ни одно голосование по Конституции, ни один митинг, на самом деле, не определяет нашу нацию. Ее определит наша способность справиться со всеобщим страхом. А если мы победим страх, то преодолеем и все остальное. Мы все переживем. Не вешать нос. Русские мы в конце концов или кто?", — заключают они.

Кстати, сотрудникам крупных госкорпораций, их топ-менеджерам и руководящему составу рекомендовано воздержаться от поездок в регионы, где был обнаружен COVID19.

Ранее сотрудникам государственных учреждений регионов неофициально не рекомендовали посещать Москву и Санкт-Петербург.

Соседние государства действуют куда жестче