Зафиксирована первая в РФ смерть заражённого коронавирусом

Пожилая москвичка умерла от коронавируса. Это первый случай смерти от опасного заболевания в России.

Ситуацию подтвердили в оперативном штабе. 79-летняя пенсионерка имела ряд хронических заболеваний, которые обострились на фоне коронавируса. Ее доставили в частную клинику 13 марта, позже ее перевели в инфекционную больницу. У пациентки была выраженная дыхательная недостаточность, поэтому ее поместили в реанимацию.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", — пояснила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Родственники и знакомые, с которыми контактировала пенсионерка, установлены и помещены в карантин. Напомним, что всего в России официально зарегистрировано 147 случаев коронавируса, в мире - более 205 тысяч.