Олигархи всех стран, объединяйтесь!

Одна из ведущих, старейших, опытнейших партий в России, а именно КПРФ, почему-то начала сотрудничать с олигархами. Сначала миллиардер Грудинин, участвующий в выборах президента, теперь — опальный бизнесмен Ходорковский, который разбогател за счет тех самых пролетариев, за права которых "борется" КПРФ. Разобрались, как миллиардеры потихоньку просачиваются в ряды современных коммунистов.

Партия КПРФ, по определению, оппозиционная партия. Стабильно собирающая довольно весомый (по сравнению с другими политическими силами в нашей стране) процент голосов, она пытается играть на чувствах старшего поколения, ностальгирующего по СССР. Это, на самом деле, довольно большая база сторонников — люди скучают по своей молодости, когда "все было по-другому", а так как родились и жили они в другой стране в то время, то срабатывает ассоциативный ряд. Винить их за это, конечно же, нельзя, да никто и не собирается. Другое дело, что КПРФ ведет себя, по отношению к ним, довольно странно.

Вот типичные плакаты и агитационные материалы КПРФ. В целом, выглядят здраво и логично для коммунистической партии. Но почему же тогда она… дружит с олигархами? За примерами далеко ходить не надо, возьмем, например, прошедшие выборы президента России. Есть серьезная политическая партия, есть ее бессменный лидер — Геннадий Андреевич Зюганов. Его знает вся страна, он ветеран политических баталий, в последний раз он пропускал выборы в далеком 2004 году (тогда было понятно, что Путина переизберут и вместо Зюганова на выборы пошел Николай Харитонов). И вот вновь, новые выборы, новый шанс рассказать всей стране о своей программе, привлечь сторонников, пообщаться с избирателями — и Зюганов отказывается. Вместо него кандидатом в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации становится Павел Николаевич Грудинин. Владелец ЗАО "Совхоз имени Ленина", Павел Николаевич самый настоящий олигарх — по мнению экспертов, его состояние оценивается в 60-120 МИЛЛИАРДОВ рублей. И ладно бы он был каким-то техническим кандидатом, которого выставили, потому что надо кого-то выставить. Нет, другой видный коммунист, депутат Госдумы Валерий Рашкин прямо заявил: "Наша партия никогда не ходит на выборы погреться. Вот, давайте поучаствуем, а там ладно. Мы всегда настраиваемся на победу, и это правильно. Это наша традиция, это наш настрой. И здесь, на президентской кампании, когда мы выдвигали Павла Николаевича Грудинина, все выступающие, и он в том числе, сказали, что мы идем на победу". Результат, естественно, не заставил себя долго ждать — при более-менее одинаковой явке, кандидат-коммунист набрал почти на 6% меньше голосов, чем на выборах 2012 года — 11,77% у Грудинина против 17,18% у Зюганова.

Казалось бы, весомый такой звоночек для КПРФ, что дружбу с олигархами надо быстренько сворачивать. Но нет. Недавно все тот же Рашкин озвучил список кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться в Мосгордуму от Коммунистической партии. Часть кандидатур не вызывают никаких вопросов — действующие депутаты МГД, депутаты Госдумы и, например, заместитель губернатора Иркутской области. Однако среди этих уважаемых и идеологически понятных для избирателя-сторонника КПРФ затесался некто Сергей Цукасов, депутат муниципального округа Останский.

Сергей — типичный представитель "оппозиции", который поддерживает любые начинания своих "соратников" — Яшина, Гудкова, Галяминой и прочими. По странному стечению обстоятельств, господин Цукасов так или иначе постоянно пересекается с движением "Открытая Россия" (или, как говорят в простонародье, "Открыткой"). Если вдруг кто-то не знает, данное движение существует на деньги известного оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского.

Так, например, в 2018 году его задержала полиция во время районного праздника — Сергей, выступая на сцене во время "Дня Матери", решил покритиковать власти Москвы за строительство нового колеса обозрения на ВДНХ. Как именно связан "День Матери" и колесо обозрение полицейским было решительно непонятно, и сразу после выступления депутат отправился в отделении полиции и получил обвинения по части 5 статьи 20.2 КоАП. Спустя две недели состоялся суд, во время которого интересы Цукасова представляла Оксана Опаренко, которая работает адвокатом Правозащиты "Открытой России". Казалось бы, ну бывает, почему бы и не помочь хорошему человеку? Но, как выяснилось, это не единственный случай их "плодотворного" сотрудничества.

Вот, например, Сергей принимает участие в так называемой "Брифинге независимых депутатов" у офиса Совета Европы в Москве. Там было довольно много народу, причем довольно известных людей — и Юлия Галямина, и Андрей Морев, и Илья Яшин, и Константин Янкаускас. Хорошие, независимые ни от кого депутаты. Которые потом этим же составом отправляются на праймериз на выборы мэра Москвы. По странному стечению обстоятельств, механизм праймериз и даже сайт для них разрабатывала… "Открытая Россия"! А вот опять все эти же люди (плюс некоторые другие "оппозиционные" деятели и сюрприз-сюрприз, члены "Открытой России") уже участвуют в "Муниципальном съезде. Ну и совсем вишенка на торте — сам Цукарев открыто пытался выступить в защиту активистки "Открытки" Анастасии Шевченко, причем от имени Совета Депутатов.

Как получилось, что в ряды КПРФ затесался очередной олигарх (пусть не сам, но через своего фактического сторонника) — решительно непонятно. Очевидно, на следующих выборах КПРФ надо потерять еще 5-6% голосов, чтобы определится, кому именно они хотят предложить объединится — пролетарием всех стран или же олигархам из одной страны. Пока, надо заметить, путь они выбирают довольно странный.