Владимир Лакеев: люди еще верят власти, как в СССР

Как чувствует себя в России коммунистическое движение? Есть ли рост протестных настроений? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.



Россия: протестные настроения не растут!

Он даже на некоторое время поменялся местами с обозревателем "Правды.Ру" Саидом Гафуровым и проинтервьюировал его о французском протестном движении "Желтые жилеты". Объединятся ли, наконец-то, пролетарии если не всех, то хотя бы некоторых стран? Ведь наши коммунисты из разных партий в последнее время объединяются.

— Владимир Иванович, расскажите про содержательную сторону классовой борьбы в России в настоящее время. Все-таки растут у нас протестные настроения?

— Нет, не растут. Были в 2018 году многочисленные, широко охватившие всю страны акции по поводу так называемой пенсионной, а на самом деле псевдопенсионной реформы. Но в огромной Москве максимум семь-восемь тысяч человек выходило. Вспомним 90-е годы, когда 50-60 тысяч протестующих было нормальным, такие митинги и демонстрации никого не могли удивить. Это считалось нормой.

Масштабного протеста, многочисленных акций по пенсионной реформе все-таки не было. Хотя были, вообще-то, наверное, возможности осуществить настоящий протест, потому что протестовали не только члены партии, активисты и сторонники, протестовали простые обычные граждане различного возраста.

Мы в "Сокольниках" проводили несколько митингов. Туда приходили очень многие люди, которые ни к каким партиям никакого отношения не имеют. Просто по интернету они узнали, что будет такой митинг, и приходили. А годом раньше — в 2017-м — в России состоялось 330 протестных акций трудовых коллективов. Это на всю Россию в течение года в 80 регионах.

А в остальных — тишь да гладь. Как будто бы нет низкой зарплаты, нет сверхэксплуатации, нет невыплат заработной платы. То есть трудовые коллективы пока не проснулись. А без них крайне тяжело. Ты ездил недавно во Францию, посмотрел на "Желтые жилеты". Меня интересует: они представляют просто французский народ или там есть какая-то структурированность по трудовым коллективам? Один заводской профсоюз шлет людей, другой?…

— Существует профсоюзное участие в этом движении. Мы шли в колонне профсоюза Бельвиля, это район в Париже. Но обычно там все уходили от вопроса, какой именно профсоюз представляют. Видимо, профсоюзы официально на тот момент эти протесты еще не поддержали. Хотя переговоры с ними шли.

Но "Желтые жилеты" — это действительно рабочий класс в условиях деиндустриализации, когда французы вынуждены куда-то переезжать, менять работу, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. И этот протест — преимущественно белый, то есть мигранты не присоединились. Конечно, были некоторые люди черной расы, арабы, но гораздо меньше, чем пропорциональное соотношение в Париже.

Когда мы шли по мигрантским, цветным районам, люди смотрели доброжелательно, но с удивлением типа: "Ах, вот вы какие, "Желтые жилеты"! Я вас по телевизору видел. А вот вы тут идете".

Главное, что это действительно общенациональный протест. И это все-таки люди, которые выступают за рабочее движение, то есть за зарплату, за социальную справедливость. Притом что там и минимальные зарплаты растут, хотя, видимо, отстают от роста цен. И я бы сказал, что Франция уже — небогатая страна, она уже такая средняя страна. Сирия до мятежа жила лучше, чем сейчас живут французы.

— Получается, средне живут французы. Только ВВП на душу населения во Франции превышает наш, наверное, раз в семь-восемь. Значит, Россия какая страна?…

— Есть много всяких вещей. Например, зимой у меня в квартире тепло. Я очень много плачу и недоволен тем, сколько я плачу, но у меня тепло. А у них надо быть непростым человеком, чтобы у тебя в квартире было зимой тепло. Правда у них на улице не так холодно…

— У них на улице потеплее, да. А потом они покрышки часто жгут. От этого тоже может быть теплее. А у нас пенсионная реформа затрагивает всех, конечно, не только непосредственно пожилых, которые на пенсию уходят, вернее, уже не уходят. Но молодых тоже затрагивает, потому что у молодых рождаются дети. А если бабушка не пойдет на пенсию, кто с ними будет сидеть?

Все это понимают. Но хотя бы одна была акция в России в прошлом году по инициативе трудового коллектива по пенсионной реформе? Ни одной. То есть люди пока еще находятся в плену вот этих старых советских стереотипов патерналистского настроя: "Власть что-то сделает, власть должна нам помочь, а то мы за Путина голосовать не будем. Может быть, Путин все-таки поможет".

Вот этот настрой продолжает иметь место, безусловно. А власть ничего не сделает, если мы все — простые люди — не будем бороться. Смотрите, как во Франции все-таки Макрон пошел на серьезные экономические уступки. Но они и после этого не остановились.

— Он сдался уже….

— А они не останавливаются. Тут есть такая штука интересная. Если очень сильное давление, опасаясь взрыва, власть идет на уступки. Но есть и другая сторона: чем больше уступок, тем больше аппетит у протестующих разгорается. Вспомним перестройку, конец 80-х, КПСС, Горбачев шли на уступку за уступкой. А так называемые левые демократы увеличивали и увеличивали напор до тех пор, пока вообще режим не смели. То есть уступки уступкам рознь.

— Надо заметить, что Макрон очень интересную позицию занял с классовой точки зрения. Он идет на уступки во всем, что касается прав протестующих, но категорически не идет на уступки в том, что касается интересов капиталов правящего класса. Он выполнил требования по повышению зарплат и снижению цен на бензин, а вот повысить налоги на богатых категорически отказался, уперся и сказал: "Этого не будет. Вообще забудьте. Я готов обсуждать с вами все, что хотите". И действительно обсуждает все, но права богатых — нет.

— Почему? А потому, что не может пойти на это. Потому, что те, кто его поставил, этого ему никогда не простят. Просто тогда он очень быстро уйдет и будет новый президент. Макрон же не сам по себе появился. Его надули за очень короткий срок.

На фото: первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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