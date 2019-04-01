Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение

Что происходит сейчас в России: в политике, экономике и общественной жизни? Каковы настроения людей? Почему при росте недовольства властью протесты не усиливаются? Когда и как это может случится? И почему власть предержащие не делают выводов из истории, даже совсем недавней, свидетелями которой сами же были?



Россия: протестные настроения не растут!

На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответил первый секретарь Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев.

Читайте начало интервью:

Куда пойдут объединенные коммунисты?

Владимир Лакеев: люди еще верят власти, как в СССР

— Владимир Иванович, что происходит с российской экономикой и с российским обществом?

— Оценки и прогнозы разные. Но в основном прогнозы сводятся к тому, что в 2019 году нас ждут экономические трудности, вплоть до нерегулируемого повышения цен и, как результат, до серьезных недовольств людей ситуацией. Дело даже не только в экономике. Нарастающий протест связан в первую очередь с противоречием между тем, что люди слышат от властей, и тем, что они видят.

А власти делают совершенно противоположное тому, что заявляют, и, похоже, история, даже совсем недавняя, их совершенно ничему не научила. Ведь совсем не плохо люди жили в конце 80-х годов…

— Довольно хорошо жили-то…

— Да. Но людей утомила эта совершенно кондовая пропаганда о том, что мы вообще преуспеваем во всем и как у нас все замечательно. Людям надоел этот Горбачев. Люди видели обкомы партии, республиканские, большой ЦК, видели, что они живут оторванной жизнью, а говорят о равенстве, социальной справедливости, верности учению, идеалах революции и т. д.

Сегодня, если послушать Путина, Медведева, Силуанова и посмотреть, что делается в магазинах, что делается в поликлиниках, и послушать Собянина, уже вопиющие противоречия между словом и делом все более и более нарастают. Сначала люди начинали говорить о необходимости замены: Путина поменять, Медведева. КПРФ к этому активно подключилась: "Давайте либеральный блок уберем, и тогда…"

Потом большинство людей придет, безусловно, к мысли, что нужна не замена персоналий и отдельных направлений общего курса, необходима замена режима, политического строя, серьезная реальная демократизация. Кстати, активная часть молодежи уже давно выступает с протестом не только против экономических моментов, но и против нарастания того, что называется "тенденция полицейского государства".

Вы помните, какие были разгоны демонстраций и наших, и Навального. И закон там даже не ночевал. Отказы были совершенно беззаконные, ничем не мотивированные. Нам отказали в проведении московской акции 23 февраля, хотя не прямо запретили, а отправили в "Сокольники". Там летом хорошо — можно не только помитинговать, но и соловьев послушать. А вот зимой там смысла никакого нет митинговать.

А зачем устраивают выхватывание людей с разных митингов просто так без разбора — взяли и выхватили?… Человек пошел на митинг, просто заинтересованный или чтобы посмотреть и послушать. Стоит, слушает, а его хватают. Для чего это делается? Чтобы он понял, что на митинги оппозиции, даже согласованные, ходить не надо, иначе ты можешь в кутузке просидеть.

Так власти стремятся просто подавлять, стараются запугать, нагнетают страх в обществе. Поэтому кто-то уже и не пойдет. Хотя бывают и другие — обратные случаи. У нас такой парень есть Дима Горбунов. В сентябре 2017 года, когда разогнали марш "Антикапитализм", он приехал из города Бронницы посмотреть, что делается.

Он не знал, кто такой Удальцов, он с трудом знал, кто такой Навальный. Молодой парень, 18 лет, просто приехал посмотреть. В интернете посмотрел. Никогда в жизни не был. Вот он шел рядом со мной. Нас обоих схватили и посадили в автозак. Я понимаю, за что меня взяли. Хотя и незаконно, но понимаю. А он ничего не понял.

Мы сидели четыре часа в автозаке, потом нас повезли в отделение, в полиции мы еще долго сидели. Когда отпустили и мы вышли, то дали ему наши телефоны. После этого он стал активно ходить на наши митинги, вступил в партию и был делегатом от Московской области съезда партии. То есть кого-то отпугнет, а кого-то, наоборот, привлечет вот такая ситуация.

— Но вы же говорили, что протестные настроения не растут…

— Не растут, остаются на низком уровне протестные настроения в трудовых коллективах и в профсоюзном движении в целом. Но протестные настроения могут вырасти гораздо стремительнее и интенсивнее, чем нам иногда представляется. Что должно здесь быть? Серьезное противоречие между словами и делами властей, какие-то обострившиеся кризисные явления, ухудшение уровня жизни и т. п.

Все это сейчас уже налицо. А какой-то очень серьезный прокол властей может это очень сильно подтолкнуть. Тогда настроение у всех резко изменится. В результате возможен очень мощный моментальный всплеск.

Какую-то очередную панаму власти получат, от которой отмыться не смогут, это тоже может основную массу людей поднять. Ведь в отличие от активистов, партийных функционеров, профессионально протестующих обычный рядовой человек выходит на улицу не потому, что он просчитывал: вот сейчас выйду — раз-два — и мне зарплату прибавят…

Он выходит на улицу потому, что он возмущен и уже ясно понимает, что так дальше нельзя продолжать жить. "Я пойду сегодня с этим коммунистами, я пойду сегодня с Навальным, еще с кем-то…" — это уже большинству становится без разницы. Очень сильная составляющая, которая людей поднимает на такую борьбу на улицах, — конечно, коррупция.

А наше государство коррумпировано сплошь и рядом. И дети нашей элиты, мажоры, которые все себе позволяют, которые живут и учатся за рубежом, — это тоже ясно говорит о коррупции и не только. Семейственность, кумовство — неотъемлемая часть коррупции. Все пронизано этой коррупцией.

И все это видят. И власть даже это не скрывает. Вон посмотрите, любой канал включи, этого разоблачили за взятки. Любые газеты, не только левые, почитайте. Люди это видят. И еще ясно видят, что у очень большой части так называемой "элиты", как политической, так и олигархической, явные интересы на Западе, а думают эти люди не о Родине и общем деле, а только о себе.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев