Куда пойдут объединенные коммунисты?

Как прошел III съезд Объединенной коммунистической партии? Его волне можно назвать объединительным. Различные движения левого толка продолжают кооперироваться под знаменами ОКП. Кто еще намерен влиться в коммунистическое движение и почему?



Россия: протестные настроения не растут!

На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.Ру" ответил первый секретарь Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев.

— Владимир Иванович, недавно прошел III съезд Объединенной коммунистической партии. Как он прошел? Результатами довольны?

— У большинства делегатов и гостей съезда, в том числе у меня было чувство удовлетворения. Но съезд в России — это не съезд в какой-то другой стране. Россия с огромным расстоянием всегда имела определенный пиетет к съездам. Съехаться со всей огромной страны — уже большой результат!

В Голландии, Бельгии, Швейцарии зачем вообще нужен съезд политической партии?… Они через день друг с другом встречаются — для них нет такой знаковости в этом событии. А у нас люди видят друг друга редко. Они приехали. Это дает определенную эмоциональную, психологическую окраску, безусловно. И в этом плане очень важно, с каким настроением люди уедут.

Но главное, что уезжали с хорошим настроением. Решили функциональные вопросы, связанные с деятельностью партии по разным направлениям. Была очень сильная чувственная составляющая, когда выступали гости и делегаты из разных регионов и когда приехал руководитель ближайшей к нам по идейным соображениям РКРП Виктор Аркадьевич Тюлькин и вел разговор об организационном объединении наших партий в одну.

— Тюлькин ближе к ОКП, чем Сурайкин?

— Ближе. Приехал чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла. Это на всех тоже произвело очень положительное впечатление. И дискуссия была товарищеской и хорошей, как никогда спокойно прошло обсуждение кадровых вопросов. На первом съезде такие страсти кипели по поводу избрания ЦК — кого кандидатом, кого в президиум… А в этот раз прошло все организованно, без взрыва эмоций.

— И это при том, что за год вы объединились с целым рядом организаций, например, к вам фактически присоединилась "Трудовая Россия" после смерти Виктора Анпилова.

— Да, Виктор Иванович скончался в январе прошлого года. И в течение года мы провели, если можно так сказать, объединение с большинством членов "Трудовой России", в том числе со всеми руководителями. Они вошли в нашу партию, вступили в наши ряды, при этом сохраняя свою самостоятельность как общественная зарегистрированная в Минюсте организация — движение "Трудовая Россия".

— А у вас регистрация есть?

— У нас есть регистрация как общественной организации — Межрегиональное объединение коммунистов. Но большинство членов МОК — это члены нашей партии. При этом на съезде было два делегата нашей партии от "Трудовой России". Обоих — Родака и Рузанова — избрали в ЦК. Рузанов стал секретарем ЦК по идеологии.

Кроме того, в прошлом году к нам вступила группа "Новое коммунистическое движение". Они находятся в основном в Москве. Были делегаты съезда и от этой организации. И Дмитрий Сергеевич Зыков стал членом президиума ЦК. То есть объединение произошло.

— У вас высший орган — политбюро?

— Кому-то нравится называть его политбюро, кому-то — президиум. Сурайкину, например, — политбюро. Тюлькину — по-моему, тоже политбюро. У Сталина, у Ленина было политбюро. При Хрущеве сделали президиум. Брежнев снова вернулся к политбюро. Не суть как важно назвать.

Главное, что мы работаем, и съезд прошел хорошо, тем более при определенном дефиците наших финансовых и информационных возможностей. Они у нас есть, но не такие, чтобы очень широко развернуться. Но мы сумели все это провести.

— Вы приняли резолюцию о возможностях объединения с РКРП и "РОТ-Фронтом". Это реально или все-таки просто красивый жест?

— Это вполне реально. Хотя процесс не гарантирует успех на финише. Всякое может быть. Но осенью прошлого года уже начались консультации по этому вопросу, в том числе по совмещению программ и уставов. Если они пройдут успешно, а я думаю, что в результате каких-то взаимных уступок так и будет, то вполне реально даже в этом году объединиться в одну политическую структуру.

Трудность здесь в том, что есть определенные люди и в РКРП, и в нашей партии, которые не считают возможным и целесообразным сейчас объединяться. Насколько они будут активно тормозить этот процесс, будущее покажет. Но это реально. Но и Тюлькин, и я в своих выступлениях сказали, что поспешность здесь не нужна, однако затягивать тоже не стоит.

Еще рано говорить, получится ли это успешно завершить. Безропотно нигде не проходит. В Ленинграде, по-моему, один или два человека сомневаются достаточно основательно, но организация приняла решение о процессе объединения. Московская городская организация тоже приняла такое решение. И съезд принял решение продолжить консультации на предмет объединения. То есть это уже не мнения Лакеева, Серегина и кого-то еще. Это уже мнение съезда, мнение партии.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев