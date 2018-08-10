Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"

Издание The Washington Post опубликовало статью Майкла Морелла, в прошлом заместителя директора ЦРУ, по поводу того, "чего боится Путин" и как "остановить экспансию России".

Сама затравка уже весьма и весьма характерна для нынешнего американского внешнеполитического дискурса. Как характерны и приемы их разряда "хайли лайкли".

Разведчик, например, пишет, "31 июля компания "Фейсбук" объявила о том, что раскрыла кампанию влияния, длившуюся 17 месяцев и направленную на то, чтобы посеять политические разногласия в социальной сети.

В этих действиях присутствовали черты, характерные для якобы (по мнению ЦРУ) связанного с Кремлем "Агентства интернет-исследований". Спустя два дня руководители ведомств национальной безопасности заявили в Белом доме о том, что Россия проводит повсеместную кампанию по подрыву нашей демократии и по оказанию влияния на промежуточные выборы, которые пройдут в этом году. В совокупности эти заявления не оставляют сомнений в том, что политическое наступление российского президента Владимира Путина на США продолжается и не ослабевает".

То есть, берутся два неких заявления, которые не подтверждаются ничем, и на основе неких домыслов о том, "на что все это похоже", делается вывод о российском "политическом наступлении". Высота аналитических способностей как отдельно взятого бывшего высокопоставленного чиновника от разведки, так и всего американского истеблишмента в этой связи просто потрясает.

Однако это все вещи уже привычные в западной риторике. Интересно тут другое, Морелл пишет про неэффективность грядущих санкций, очередные пакеты которых планирует принять конгресс. И предлагает в свою очередь потратить еще немножко денег на создание некоего нового "Центра гибридных угроз", который бы эффективно координировал работу по направлению не только России, но и Китая, Ирана и Северной Кореи.

Как работают такие центры на базе НАТО, такие, например, как прибалтийский Stratcom, можно в подробностях ознакомиться в Сети. Если коротко, то в плане освоения денег работают прямо по-стахановски. В плане реальной работы, к счастью для нас, не работают практически никак. Но это США и их право выбора, на что тратить деньги. Центр гибридных угроз — ну, тоже, наверное, интересная задумка.

Что еще предлагает мистер Морелл? Ну, традиционно, "порвать экономику России в лоскуты": "Надо запретить любые сделки, имеющие отношение к российским энергетическим проектам, а также покупку российских государственных долговых обязательств новых выпусков. Вашингтон должен призвать союзников присоединиться к этим усилиям".

Вашингтон в лице Трампа уже попытался призвать через НАТО Германию к отказу от энергетического сотрудничества с Россией. Германия от резких комментариев, что называется, воздержалась. Объемы сделок по энергоносителям между Россией и США, если память не изменяет, стремятся к нулю.

Ну и не секрет, что Штаты хотят продавать свои энергоносители на европейском рынке. Но для Европы это слишком дорого. И поэтому вся риторика Морелла разбивается о сугубо экономические интересы Европы и России, куда США встроиться крайне проблематично.

Но в чем видит бывший разведчик политическую и социальную сторону вопроса? Ну вот, допустим, ЕС отказались в полном составе от российских энергоносителей, и там ближе к зиме даже не началось никаких массовых беспорядков. А что в России?

А в России, по мнению бывшего сотрудника ЦРУ, "Путин боится одного. Он боится, что когда-нибудь российский средний класс восстанет наконец против его режима и выйдет на улицы, требуя перемен. Так было в Тунисе, в Каире, в других городах Ближнего Востока и Северной Африки в период с 2010-го по 2012 год. Так случилось четыре года тому назад в Киеве".

Первое, что хочется спросить, кто-кто там свергал власть в Египте, Ливии, на Украине? Может, вот эти бородатые мрачные бармалеи, которые в Сирии вырезали и жрали сердца убитых людей, — это такой средний класс?

Это майданная сотня "Мертвая голова" увешенная свастиками, как новогодняя елка игрушками, — такой украинский средний класс?

Но тут даже не это главное. Ну, допустим, "удар по российской экономике" прошел, жить стало труднее. Но почему мистер Морелл так уверен, что "российский средний класс" обвинит в этом Путина, а не Вашингтон?

Помнится, все санкционные инициативы Штатов, российским обществом воспринимаются примерно одинаково и именно в контексте того, что кто-то окончательно "потерял берега" именно в Граде на холме, а совсем не в Кремле. Так что результаты в итоге могут оказаться для господина Морелла весьма неожиданными. Хотя, учитывая все ту же глубину аналитики и подхода к теме, и здесь особо удивляться нечему.

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