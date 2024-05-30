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Созданы для жизни в квартире: эти породы собак идеальны для маленьких жилищ

Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире

3:27
Зоосфера » Собаки

Некоторые крупные породы собак затруднительно содержать в городской квартире, так как им нужно больше пространства.

Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако есть собаки, которые прекрасно чувствуют себя даже в небольших апартаментах.

Многие популярные породы не совсем подходят для жизни в городской квартире, особенно если хозяин занят.

Конечно, любой собаке нужны прогулки и дрессировка. В противном случае лучше завести кошку, хорька или шиншиллу. Но есть породы собак, которые спокойно переносят отсутствие долгих прогулок и активных нагрузок.

Английский бульдог

Эта собака с боевым прошлым ныне стала декоративной. Обаяние бульдога сделало его символом английского джентльмена, часто сравниваемым с Уинстоном Черчиллем.

Французский бульдог

Французский бульдог — уменьшенная копия английского. Эта веселая, игривая собака была выведена в Париже в 80-х годах XIX века и быстро стала популярной квартирной собакой. Небольшой размер, милый нрав и гладкая шерсть сделали её любимицей.

Бостон-терьер

Редкая порода, напоминающая облегченную версию французского бульдога.

Мопс

Самый маленький из бульдогов, родом из Китая. Очень популярен благодаря короткой шерсти, уму и милому нраву. Любимая порода писательницы Дарьи Донцовой.

Пекинес

Древняя порода из Китая, потомок собак китайского императора. По легенде, произошла от любви льва и обезьяны. Полюбилась кинологам за свое очарование.

Пудель

Пудели бывают разных размеров — от королевского до той-пуделя. Они отличаются разнообразием окрасов, высоким интеллектом, вычурной стрижкой и отсутствием линьки. Популярны на протяжении многих веков.

Шпиц

Шпицы популярны среди городских жителей. Они имеют острые уши, лисью мордочку, задорно закрученный хвост и красивую шубку. Шпицы активны, любят лаять и хорошо поддаются дрессировке. Существует пять ростовых разновидностей, самый популярный — померанский шпиц.

Болонка

К болонкам относят бишонов и мальтийскую болонку. Это древние породы, спутники знатных дам и кавалеров. Также известна русская цветная болонка, выведенная после войны.

Чихуахуа

Самая маленькая порода в мире, выведенная в Мексике ещё до открытия Америки. Несмотря на свои размеры, чихуахуа обладает большим самомнением и популярна во всем мире.

Терьеры

Терьеры — группа норных собак, выведенная в Великобритании. Самые популярные среди них — йоркширский терьер и джек-рассел-терьер. Йоркширский терьер когда-то был крысоловом в домах шахтеров, а джек-рассел-терьер — охотником на норных зверей и родственником фокстерьера. Это умные и активные собаки, которым нужно расходовать свою энергию.

Спаниели

Спаниели — большая группа пород, выведенная в Великобритании. Наиболее популярны английский и американский кокер-спаниели, кинг-чарльз-спаниели, английский спрингер-спаниель и русский охотничий спаниель. Также к ним относят континентальных той-спаниелей папильона и фалена.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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