Если кошка уснула в ногах, то не вздумайте ее прогонять: вот почему

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Эксперты ответили, почему кошка засыпает в ногах

1:01
Зоосфера » Кошки

Многих владельцев кошек беспокоит, что их питомцы любят спать у ног, ведь можно случайно их задеть. Однако сами кошки этого не боятся.

Эксперты ответили, почему кошка засыпает в ногах
Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему кошки выбирают столь необычное место для сна?

Это удобно

Кошкам нравятся теплые и уютные места. Спать у ног достаточно комфортно и безопасно. Особенно часто кошки выбирают это место в холодное время года.

Это не так страшно

У кошек сильны древние инстинкты, которые заставляют их быть начеку даже во время сна. В дикой природе маленькие хищники могли подвергаться атакам врагов. Рядом с человеком кошка чувствует себя защищенной, как под охраной телохранителя.

Выражение любви

Эксперты считают, что таким образом кошка проявляет свои теплые чувства к хозяину. Спя у ног, она окружена знакомыми запахами, что дарит ей комфорт и спокойствие.

Поэтому не стоит прогонять кошку с постели.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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