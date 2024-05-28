Если кошка уснула в ногах, то не вздумайте ее прогонять: вот почему

Многих владельцев кошек беспокоит, что их питомцы любят спать у ног, ведь можно случайно их задеть. Однако сами кошки этого не боятся.
Почему кошки выбирают столь необычное место для сна?
Это удобно
Кошкам нравятся теплые и уютные места. Спать у ног достаточно комфортно и безопасно. Особенно часто кошки выбирают это место в холодное время года.
Это не так страшно
У кошек сильны древние инстинкты, которые заставляют их быть начеку даже во время сна. В дикой природе маленькие хищники могли подвергаться атакам врагов. Рядом с человеком кошка чувствует себя защищенной, как под охраной телохранителя.
Выражение любви
Эксперты считают, что таким образом кошка проявляет свои теплые чувства к хозяину. Спя у ног, она окружена знакомыми запахами, что дарит ей комфорт и спокойствие.
Поэтому не стоит прогонять кошку с постели.
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