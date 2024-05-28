Если кошка уснула в ногах, то не вздумайте ее прогонять: вот почему

Эксперты ответили, почему кошка засыпает в ногах

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многих владельцев кошек беспокоит, что их питомцы любят спать у ног, ведь можно случайно их задеть. Однако сами кошки этого не боятся.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему кошки выбирают столь необычное место для сна?

Это удобно

Кошкам нравятся теплые и уютные места. Спать у ног достаточно комфортно и безопасно. Особенно часто кошки выбирают это место в холодное время года.

Это не так страшно

У кошек сильны древние инстинкты, которые заставляют их быть начеку даже во время сна. В дикой природе маленькие хищники могли подвергаться атакам врагов. Рядом с человеком кошка чувствует себя защищенной, как под охраной телохранителя.

Выражение любви

Эксперты считают, что таким образом кошка проявляет свои теплые чувства к хозяину. Спя у ног, она окружена знакомыми запахами, что дарит ей комфорт и спокойствие.

Поэтому не стоит прогонять кошку с постели.