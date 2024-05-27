Этими действиями кошка кричит о любви к вам: обязан знать каждый кошатник

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Эксперты рассказали о проявлениях любви кошки к хозяину

2:00
Зоосфера » Кошки

Многие люди любят кошек, ведь это милые и пушистые создания, которые нередко имеют сложный характер, что делает взаимодействие с ними еще интереснее.

Эксперты рассказали о проявлениях любви кошки к хозяину
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые считают, что кошки не умеют привязываться к людям и всегда держатся обособленно, но это далеко не так.

Как же распознать кошачью любовь? Как ведет себя кошка, если действительно привязана к своему хозяину? Эксперты ответили на эти вопросы.

Спит рядом с хозяином

Во время сна кошка наиболее уязвима и не знает, кто может на нее напасть. Если она соглашается спать в одной постели со своим хозяином, это значит, что она чувствует себя защищенной и уверенной в том, что ей не причинят вред.

Конечно, кошка доверяет человеку, если остается с ним на всю ночь.

Приносит "добычу"

Хотя кошки — небольшие животные, они любят охотиться, как и их крупные родственники.

Кошка может приносить хозяину не только мышей или насекомых, но и игрушки и даже мусор. Таким образом, кошка заботится о человеке, считая, что он не способен сам себя прокормить.

Мнет хозяина лапками

Эта привычка идет из детства, когда котенок массировал грудь матери, чтобы получить молоко. Во взрослом возрасте кошки продолжают так делать, когда они расслаблены и довольны.

Трется головой

Когда кошка трется головой о ноги человека или предметы рядом с ним, она хочет привлечь внимание хозяина. Так она просит ласки, потому что любит его.

Лежит на спине

Если кошка перекатывается с одного бока на другой и показывает живот, это значит, что она не ощущает опасности от человека.

Так она привлекает внимание и просит погладить ее.

Мурлычет

Мурлыканье — это способ общения кошки с человеком.

Она не будет молчать, если чувствует себя счастливой в его компании. Часто кошка мурлычет, когда ее гладят или ласкают.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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