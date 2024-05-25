Чтобы избавиться от боли в суставах нужно просто погладить кошку: чудодейственный эффект во время того, как пушистика гладят

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Врачи рассказали, что происходит в организме человека, который часто гладит кошку

1:07
Зоосфера » Кошки

Кошки не только создают атмосферу уюта в доме и помогают разнообразить время своим владельцам, но и оказывают положительное воздействие на их здоровье.

Врачи рассказали, что происходит в организме человека, который часто гладит кошку
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Свежее исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что люди, у которых есть кошки, реже подвержены заболеваниям, благодаря более крепкой сердечно-сосудистой системе.

Если в доме с кошкой проживают дети, то они меньше страдают от аллергий и астмы.

Также известно, что кошки способны поглотить негативные энергии и облегчить человеческую боль. Они инстинктивно стремятся к тем местам, где у человека болит или там, где он чувствует дискомфорт. Это естественное животное тепло помогает при болях в суставах, проблемах с почками или кишечником.

Кроме того, контакт с кошкой, ее ласки и даже простое общение способствуют улучшению эмоционального состояния человека. Приятные ощущения от мягкой шерсти и тепла кошачьего тела оказывают существенное воздействие на физическое и психическое благополучие человека.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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