Чтобы избавиться от боли в суставах нужно просто погладить кошку: чудодейственный эффект во время того, как пушистика гладят

Врачи рассказали, что происходит в организме человека, который часто гладит кошку

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки не только создают атмосферу уюта в доме и помогают разнообразить время своим владельцам, но и оказывают положительное воздействие на их здоровье.

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Свежее исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что люди, у которых есть кошки, реже подвержены заболеваниям, благодаря более крепкой сердечно-сосудистой системе.

Если в доме с кошкой проживают дети, то они меньше страдают от аллергий и астмы.

Также известно, что кошки способны поглотить негативные энергии и облегчить человеческую боль. Они инстинктивно стремятся к тем местам, где у человека болит или там, где он чувствует дискомфорт. Это естественное животное тепло помогает при болях в суставах, проблемах с почками или кишечником.

Кроме того, контакт с кошкой, ее ласки и даже простое общение способствуют улучшению эмоционального состояния человека. Приятные ощущения от мягкой шерсти и тепла кошачьего тела оказывают существенное воздействие на физическое и психическое благополучие человека.