Она просто хочет другую миску: почему кошка достает еду из миски и ест ее с пола

Стало известно, почему кошка не ест еду из миски

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У многих кошек есть привычка вытаскивать еду из миски и есть с пола. Давайте разберемся, почему так происходит и как с этим бороться.

Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Почему кошка вытаскивает еду из миски

Скорее всего, кошке неудобно или неприятно есть из ее миски. Возможно, миска слишком узкая или глубокая, либо имеет запах пластика или моющего средства. Кроме того, кошки не любят, когда их усы касаются стенок посуды.

Что делать

Не стоит наказывать кошку за такое поведение. Вместо этого, приобретите для нее удобную миску, и проблема будет решена. Убедитесь, что миска подходит по размеру и не имеет резких запахов.

Дополнительные причины

Иногда кошка может вытаскивать еду из миски и уносить ее в укромное место, если в доме есть другие питомцы. Это инстинктивное поведение связано с необходимостью защитить свою еду.