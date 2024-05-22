Голливудская улыбка у собак: как сделать и нужна ли она ей

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Ветеринары рассказали, как чистить собакам зубы

3:57
Зоосфера » Собаки

Как и каждое утро перед выходом из дома, хозяин должен чистить зубы своей собаке, чтобы её зубы оставались крепкими и здоровыми. Гигиена питомца — важный аспект ухода, который нельзя игнорировать. Плохое состояние зубов может привести к множеству проблем, включая кариес, инфекции, вызванные попаданием бактерий в кровоток, и даже агрессию, обусловленную болью и воспалением.

Ветеринары рассказали, как чистить собакам зубы
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чистка зубов собаки

Лучше всего начинать приучать собаку к гигиене полости рта с щенячьего возраста, чтобы она воспринимала это как обычную процедуру. Для чистки зубов можно использовать специальные игрушки. Поначалу питомец может сопротивляться, но с терпением и положительным подкреплением эта процедура может стать приятной.

Чтобы собака легче привыкла к чистке, можно проводить её после тренировки, когда питомец более спокоен. Процедура не должна быть долгой, чтобы собака не устала и не попыталась убежать. После чистки зубов стоит поощрить собаку любимым лакомством, чтобы у неё сформировалась положительная ассоциация.

Использование специальных средств для чистки зубов

Для чистки зубов нельзя использовать продукты, предназначенные для людей. Необходимо использовать специальные зубные щётки и пасты для собак, которые безопасны и имеют приятный для питомца вкус. Также можно использовать чистящие игрушки и жевательные приспособления, разработанные для поддержания гигиены полости рта у собак. Эти игрушки часто имеют форму костей или верёвок.

Перед покупкой любых средств для гигиены полости рта следует проконсультироваться с ветеринаром. Ветеринар подскажет, какие средства наиболее подходят вашему питомцу. Начинать чистку зубов следует постепенно, по одному зубу за раз, поднимая губы собаки и очищая зубы движениями вперёд-назад.

В щенячьем возрасте рекомендуется чистить зубы каждые два-три дня, чтобы не создавать у питомца негативных ассоциаций. Взрослым собакам можно чистить зубы через день, чтобы избежать чрезмерного раздражения.

Возможные заболевания, вызванные недостаточной гигиеной полости рта

Несоблюдение гигиены полости рта может привести к множеству проблем. Воспаление и покраснение десен — первый признак возможных проблем. Регулярные осмотры помогут выявить проблемы на ранней стадии.

Одной из возможных проблем является зубной камень, который может вызвать гингивит — воспаление десен. Если не лечить гингивит, он может перерасти в периодонтит, который приводит к расшатыванию и выпадению зубов.

Запах изо рта также может свидетельствовать о наличии зубного камня или других проблем. Заболевания пародонта — наиболее распространённые среди собак. Гингивит на ранней стадии обратим, но если он прогрессирует до периодонтита, возможно, потребуется удаление зуба под общей анестезией.

Ещё одно заболевание, связанное с несоблюдением гигиены полости рта — гипоплазия зубной эмали, которая может быть врождённой или приобретённой. Это повреждение эмали делает зубы более уязвимыми к образованию зубного камня.

Абсцесс — ещё одно возможное осложнение, возникающее из-за нелеченного гингивита. Эти болезненные образования могут быть незаметны, но при отсутствии лечения представляют серьёзную угрозу для здоровья собаки.

Поддержание гигиены полости рта вашего питомца — залог его здоровья и благополучия. Регулярная чистка зубов и осмотры у ветеринара помогут избежать многих проблем и сохранить зубы вашего любимца крепкими и здоровыми.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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