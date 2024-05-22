Формула-1 в собачьем мире: какая порода может развивать чудовищную скорость

Кинологи назвали самые быстрые породы собак

4:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Известно, что собаки отличаются высокой скоростью и могут быстро отпугнуть людей или преследовать добычу. Именно поэтому наши предки использовали собак для охоты, где требовалось гнаться за животными.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Хотя все собаки быстрые, какие из них самые быстрые? Насколько высока скорость самой быстрой собаки и какие породы ценятся за свои скоростные способности?

Каждый кинолог знает, как быстро может двигаться собака, если заметит что-то интересное. Даже если собака крепко спала в другой комнате, она мгновенно оказывается у холодильника, как только услышит его открытие.

Однако не все породы одинаково быстрые. Некоторые собаки более массивные и степенные.

Грейхаунд

Грейхаунд считается самой быстрой собакой в мире, способной развивать скорость почти как гепард. Взрослые кобели весят около 30 кг и достигают 76 см в холке, суки немного меньше — до 29 кг и 70 см в холке. У грейхаундов тонкая и густая шерсть различных цветов: красного, синего, черного, белого, палевого, тигрового и других оттенков. Грейхаунды имеют глубокую грудь и узкую талию, что придает им характерный вид.

Эти собаки очень подвижные и энергичные. Без достаточного количества упражнений и развлечений грейхаунд может разрушать вещи от скуки. Несмотря на свою внешность, они очень ласковы и терпеливы, не проявляют агрессии. Однако могут инстинктивно преследовать мелкую дичь.

Грейхаунды — одна из старейших пород собак, их предкам около пяти тысяч лет. Они были известны в Египте, а в Англии появились в раннем средневековье. Разводили их для охоты, и у них развит сильный стадный инстинкт, так как они должны были работать в группе. В течение нескольких столетий грейхаунды могли принадлежать только аристократам, а простолюдинам за их приобретение грозила смертная казнь.

Борзая

Борзая, или русская борзая, известна своей стройной фигурой и скоростью. Взрослые кобели достигают 75-85 см в холке, суки на семь сантиметров меньше. Вес кобелей составляет 35-45 кг. У них длинная и шелковистая шерсть разнообразных цветов.

Борзые нежны и терпеливы с хозяевами, но недоверчивы к незнакомцам. Они хорошо ладят с детьми. Эта порода появилась в 18 веке в России и ассоциируется с золотым веком охоты. В СССР разведение борзых снизилось, но сейчас они снова популярны.

Венгерский короткошерстный пойнтер

Венгерские пойнтеры развивают скорость до 60 км/ч. Вес кобелей составляет 25-34 кг, сук — 20-29 кг. Их короткая, жесткая шерсть бывает ржаво-желтого или темно-песочного цвета.

Эти охотничьи собаки обладают сильным охотничьим инстинктом, но также являются отличными семейными питомцами. Они нежны с детьми и не агрессивны к другим животным, не переносят одиночества. Порода известна с 10 века и связана с мадьярами, которые вели охотничий образ жизни.

Персидская борзая

Персидская борзая достигает 58-71 см в холке, вес около 30 кг. Их мягкая, шелковистая шерсть допускает различные окрасы, кроме тигрового.

Эти собаки независимы, достойны и трудно поддаются дрессировке, несмотря на ум. Они выбирают одного хозяина, к которому привязаны, и требуют много упражнений. Порода ценится на Ближнем Востоке и известна с древних времен, в Европе появилась в средние века.

Немецкий дог

Немецкие доги могут развивать скорость до 70 км/ч. Кобели достигают 90 см в холке, суки — 84 см. Их гладкая и плотная шерсть бывает разных цветов.

Доги сдержанны и недоверчивы к незнакомцам, но очень привязаны к семье и могут уживаться с другими животными при правильном воспитании. Порода известна с доисторических времен, но современный стандарт установлен в 19 веке.