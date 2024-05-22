Формула-1 в собачьем мире: какая порода может развивать чудовищную скорость

Известно, что собаки отличаются высокой скоростью и могут быстро отпугнуть людей или преследовать добычу. Именно поэтому наши предки использовали собак для охоты, где требовалось гнаться за животными.
Хотя все собаки быстрые, какие из них самые быстрые? Насколько высока скорость самой быстрой собаки и какие породы ценятся за свои скоростные способности?
Каждый кинолог знает, как быстро может двигаться собака, если заметит что-то интересное. Даже если собака крепко спала в другой комнате, она мгновенно оказывается у холодильника, как только услышит его открытие.
Однако не все породы одинаково быстрые. Некоторые собаки более массивные и степенные.
Грейхаунд
Грейхаунд считается самой быстрой собакой в мире, способной развивать скорость почти как гепард. Взрослые кобели весят около 30 кг и достигают 76 см в холке, суки немного меньше — до 29 кг и 70 см в холке. У грейхаундов тонкая и густая шерсть различных цветов: красного, синего, черного, белого, палевого, тигрового и других оттенков. Грейхаунды имеют глубокую грудь и узкую талию, что придает им характерный вид.
Эти собаки очень подвижные и энергичные. Без достаточного количества упражнений и развлечений грейхаунд может разрушать вещи от скуки. Несмотря на свою внешность, они очень ласковы и терпеливы, не проявляют агрессии. Однако могут инстинктивно преследовать мелкую дичь.
Грейхаунды — одна из старейших пород собак, их предкам около пяти тысяч лет. Они были известны в Египте, а в Англии появились в раннем средневековье. Разводили их для охоты, и у них развит сильный стадный инстинкт, так как они должны были работать в группе. В течение нескольких столетий грейхаунды могли принадлежать только аристократам, а простолюдинам за их приобретение грозила смертная казнь.
Борзая
Борзая, или русская борзая, известна своей стройной фигурой и скоростью. Взрослые кобели достигают 75-85 см в холке, суки на семь сантиметров меньше. Вес кобелей составляет 35-45 кг. У них длинная и шелковистая шерсть разнообразных цветов.
Борзые нежны и терпеливы с хозяевами, но недоверчивы к незнакомцам. Они хорошо ладят с детьми. Эта порода появилась в 18 веке в России и ассоциируется с золотым веком охоты. В СССР разведение борзых снизилось, но сейчас они снова популярны.
Венгерский короткошерстный пойнтер
Венгерские пойнтеры развивают скорость до 60 км/ч. Вес кобелей составляет 25-34 кг, сук — 20-29 кг. Их короткая, жесткая шерсть бывает ржаво-желтого или темно-песочного цвета.
Эти охотничьи собаки обладают сильным охотничьим инстинктом, но также являются отличными семейными питомцами. Они нежны с детьми и не агрессивны к другим животным, не переносят одиночества. Порода известна с 10 века и связана с мадьярами, которые вели охотничий образ жизни.
Персидская борзая
Персидская борзая достигает 58-71 см в холке, вес около 30 кг. Их мягкая, шелковистая шерсть допускает различные окрасы, кроме тигрового.
Эти собаки независимы, достойны и трудно поддаются дрессировке, несмотря на ум. Они выбирают одного хозяина, к которому привязаны, и требуют много упражнений. Порода ценится на Ближнем Востоке и известна с древних времен, в Европе появилась в средние века.
Немецкий дог
Немецкие доги могут развивать скорость до 70 км/ч. Кобели достигают 90 см в холке, суки — 84 см. Их гладкая и плотная шерсть бывает разных цветов.
Доги сдержанны и недоверчивы к незнакомцам, но очень привязаны к семье и могут уживаться с другими животными при правильном воспитании. Порода известна с доисторических времен, но современный стандарт установлен в 19 веке.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.