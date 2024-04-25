От любви до убийства: какие ошибки совершают любящие хозяева кошек

Эксперты рассказали, какие ошибки совершают владельцы кошек

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Даже наиболее ответственные владельцы могут иногда допускать ошибки в уходе за своими питомцами.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, когда животное делает жалобный взгляд, хозяева могут поддаться соблазну и угостить его чем-то со своего стола. Важно осознавать, что пища, хорошая и безопасная для людей, может быть вредной для кошек или собак, такая как шоколад или слишком соленые блюда.

Еще один распространенный промах — это ношение неподходящей одежды для животного. Не следует гоняться за модой или пытаться согласовать одежду питомца с собственным нарядом. Синтетические ткани могут натирать и вызывать дискомфорт у животных, что может привести к кожным заболеваниям и другим проблемам. Важно тщательно подходить к выбору одежды для прогулок.

Также необходимо уделить внимание удобству ошейников и поводков, а не только их внешнему виду.

Специалисты подчеркивают, что чрезмерная опека также может быть ошибкой. Животные нуждаются в социализации и личном пространстве. Постоянное ношение их на руках, чрезмерное внимание и ограничение поведения могут негативно сказываться на их физическом и психологическом состоянии.

Не следует избегать визитов к ветеринару или игнорировать необходимость в лечении из-за эмоциональной реакции животного на посещение клиники. Задержка в обращении за медицинской помощью может сказаться на качестве жизни питомца.