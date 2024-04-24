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Ровно так, как у дерева: как определить возраст домашней черепахи

Ученые ответили, как определить возраст черепахи

1:10
Зоосфера » Экзотика

Все знают, что черепахи — долгожители, их точный возраст определить практически невозможно.

Ученые ответили, как определить возраст черепахи
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

Но есть простая хитрость, чтобы узнать возраст вашего питомца.

Возраст черепахи можно определить, как возраст дерева — по кольцам. Но для этого не нужно ничего срубать, естественно.

Количество кругов на панцирных щитках, из которых состоит "дом" черепахи, позволяет определить ее возраст. При этом каждое кольцо формируется за два года. То есть, если внутри одного щитка двадцать колец, возраст черепахи около десяти лет. Количество щитков не имеет значения, так как они просто увеличиваются с ростом питомца и не связаны с летоисчислением.

Однако условия содержания могут повлиять на количество колец: в неблагоприятных условиях черепаха может иметь больше кругов, чем обычно.

Это значит, что точно определить возраст будет сложно.

Также после 15 лет определить возраст становится сложнее, так как кольца на щитках становятся все ближе друг к другу, что делает подсчет крайне неточным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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