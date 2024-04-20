Как собаки понимают настроение человека: все не так просто, как думают многие

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Кинологи рассказали, как собаки понимают эмоции человека

2:40
Зоосфера » Собаки

С течением тысячелетий собаки остаются верными спутниками человека, исторически свидетельствуя о своем давнем домашнем статусе, который, по всей видимости, возник задолго до эпохи земледелия. Долгие века совместного проживания человека и его преданного друга, собаки, не могли не повлиять на их взаимопонимание.

Кинологи рассказали, как собаки понимают эмоции человека
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Знатоки собак отмечают, что маленькие щенки быстро осваивают интонации своих хозяев и учатся выполнять основные команды. Многие собачьи любители убеждены, что их питомцы могут понимать каждое произнесенное им слово или фразу. И действительно, в этом есть доля правды.

Большинство собак обладают значительным интеллектом и способностью запоминать слова, ассоциируя их с различными действиями людей. Некоторые ученые даже предполагают, что интеллект собаки сравним с интеллектом детей 2-4 лет. Например, после повторения слова "гулять" собака быстро понимает, что это означает выход на прогулку, а фраза "иди есть" становится связанной с приемом пищи. Интересно, что собаки запоминают слова на языке своих хозяев, и если им приходится переезжать в другую страну, они вынуждены переучиваться на новые команды.

Во время взаимодействия с человеком собаки используют все свои органы чувств: слух, зрение, обоняние и осязание. Исследования показывают, что собаки могут даже распознавать эмоции людей по запаху. Однако большую роль в их взаимодействии с людьми играет мимика человека. Собаки реагируют не только на выражение лица, но и на движения тела, такие как изменение позы.

Например, если вы грустны или что-то вас беспокоит, ваш пес скорее всего будет рядом, стараясь поддержать вас своим присутствием. Он может даже принести вам игрушку, пытаясь вас утешить. В то же время, если вы злы, собака может попытаться избежать вас или съежиться, стараясь уйти от вашего гнева. Собаки также быстро понимают, как вести себя с разными людьми и устанавливают иерархию в семье. Интересно, что они могут распознавать эмоции не только знакомых, но и незнакомых людей, что, возможно, объясняется их способностью к общению с другими собаками при помощи жестов и мимики.

Таким образом, взаимопонимание между собаками и людьми базируется не только на словах и командах, но и на мимике, эмоциях и долгой истории совместного проживания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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