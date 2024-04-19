Как животные помогают нам общаться с людьми: заявление ученых

Ученые рассказали, как животные помогают нам общаться с людьми

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно исследователям, пушистые компаньоны могут научить своих владельцев умению общаться с другими людьми. В конечном счете, если кошки и собаки, самые известные "заклятые друзья" в мире, могут гармонично сосуществовать и даже проявлять привязанность друг к другу, то почему бы нам не научиться преодолевать наши разногласия? Рассмотрим, как домашние питомцы могут в этом помочь!

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Допустим, у вас есть соседи, с которыми вы в основном пересекаетесь лишь для обмена приветствиями на улице. Это довольно распространенная ситуация, учитывая тенденцию к социальной изоляции. Собака, будь то ваша или чужая, дает повод для остановки и непринужденного разговора, а также может стать поводом для обсуждения общих интересов.

"Домашний питомец является своего рода безопасной зоной", — говорит доктор Лори Коган. "Даже в наше время конфликтов, сложно найти что-то противоречащее в дружелюбной, хорошо воспитанной собаке".

Этот эффект также распространяется и на рабочую среду. Исследования, проведенные на рабочих местах с участием домашних животных, показывают, что они способствуют сотрудничеству между коллегами и снижают уровень стресса.

Они помогают находить общий язык

Эмпатия — это способность распознавать и понимать чувства других людей, и она является ключевым фактором для успешного существования в обществе. Исследования с детьми показывают, что забота о домашнем животном способствует развитию этого навыка. Таким образом, питомцы могут стать связующим звеном между людьми.

"Это может способствовать более благосклонному взаимодействию с ним и в других ситуациях".

Собаки и кошки также помогают чувствовать себя более гармонично в обществе других людей, добавляет Корриган.

"Они считаются послами из мира природы, которые способствуют нашей гармонии в обществе", — говорит она. "Любовь и уважение к нашим питомцам могут стать основой для построения отношений с окружающими нас людьми".