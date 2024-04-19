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Это самые неторопливые породы собак: без резкий движений

Кинологи назвали самые неторопливые породы собак

2:16
Зоосфера » Собаки

Животные разнообразны, как и их хозяева. Кто-то предпочитает активных питомцев для бега и приключений, в то время как другие выбирают более спокойных компаньонов для умиротворенных прогулок и домашнего уюта. Если вы относитесь к последней категории, следует обратить внимание на несколько пород собак, известных своим медленным темпом жизни.

Кинологи назвали самые неторопливые породы собак
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чау-чау

Собаки породы чау-чау отличаются красивой шерстью, спокойствием и преданностью своей семье. Они могут казаться упрямыми, иногда даже трудно определить, идут они медленно или просто предпочитают этот темп.

Мопсы

Мопсы — это еще одна медленная порода с короткими лапками. Они не требуют много физической активности, что делает их идеальными для занятых людей. Их спокойный характер позволяет им хорошо ладить с детьми и не отвлекать внимание хозяев на себя.

Бульдоги

Бульдоги также известны своим медленным темпом из-за своей физиологии. Хотя они не подходят для активных прогулок, они дружелюбны, терпеливы и преданы своим владельцам.

Бассет-хаунды

Эти собаки известны своим низким ростом и медленным бегом. Они не являются самыми быстрыми, но обладают превосходным обонянием и дружелюбным характером.

Чихуахуа

Несмотря на их маленький размер, чихуахуа могут быть оживленными, но их скорость ограничена. Они обладают игривым и независимым характером.

Ши-тцу

Ши-тцу не считаются самыми энергичными собаками. Они предпочитают спокойные занятия и общение с хозяевами.

Японский хин

Эти собаки были выведены для компаньонства и не стремятся к активным занятиям.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды, хоть и крупные, не являются быстрыми бегунами. Они предпочитают медленные прогулки и не должны перегреваться.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Эта порода обладает выносливостью, но не считается очень быстрой. Они игривы и идеально подходят для длительных прогулок.

Той-пудель

Той-пудели не такие быстрые, как их стандартные собратья, но они замечательны в своей милоте.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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