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Почему хот-доги называют "горячими собаками": глубочайшая история

Стало известно, почему хот-доги так называются

3:17
Зоосфера » Собаки

Сосиски, подобно пельменям, являются одним из самых распространённых блюд по всему миру, представленным в различных культурах. Они отражают многообразие вкусовых предпочтений и кулинарных традиций разных народов, что можно наблюдать на рынках Таиланда, улицах Нью-Йорка, полках магазинов Италии или мясных лавках России. Вопрос возникает: откуда взялись сосиски и почему самое популярное блюдо с ними, хот-дог, получило такое необычное название?

Стало известно, почему хот-доги так называются
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хот-дог — неотъемлемая часть культуры бейсбольных матчей и дружеских пикников, но его история уходит глубоко в прошлое. Возможно, их истоки уходят ещё в эпоху Римской империи, а возможно, ещё дальше, как утверждается в "Одиссее" Гомера. По одной из версий, первую сосиску случайно придумал повар римского императора Гай Нерон во время приготовления жареного поросенка. Древний греческий драматург Аристофан в своей пьесе "Всадники" (424 год до н. э.) изображал продавца сосисок, а само производство сосисок началось ещё в Древнем Китае.

Споры о происхождении хот-дога до сих пор продолжаются в Германии и Австрии. Обе страны могут похвастаться множеством разновидностей приправленного мяса в оболочке, таких как франкфурты из Франкфурта, винервурсты из Вены, вайсвурсты, братвурсты и другие. Франкфурт считает себя родиной хот-дога и отметил 500-летие франкфуртера в 1987 году. Согласно другой версии, "таксовые сосиски" были придуманы мясником Иоганном Георгехнером в Кобурге, Германия, в конце 1600-х годов, а затем продавались во Франкфурте.

По австрийской версии, хот-доги были изобретены в 19 веке австро-венграми Эмилем Райхелем и Сэмом Ладани, которые представили их на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Массовое внимание к этому блюду способствовало его популяризации как удобной "еды на ходу".

В США история хот-дога связана с европейскими иммигрантами, перенёсшими свои кулинарные традиции на новую землю. Согласно Национальному совету по хот-догам и сосискам, немецкий продавец впервые продал сосиски в булочках на улицах нижнего Манхэттена в 1860-х годах. Ещё одна версия связывает появление сосисок с немецким пекарем Чарльзом Фельтманом на Кони-Айленде в 1871 году.

Относительно названия "хот-дог" существует несколько теорий. Одна из них связана с бейсболом, когда концессионер Гарри Стивенс начал продавать сосиски в булочках на матчах "Нью-Йорк Джайентс". Другая легенда гласит, что в Сент-Луисе в 1903 году продавец закусок Адольф Геринг случайно назвал их "собаками" после запроса клиента. Но наиболее вероятно, что название возникло из-за шутливого предположения, что в сосисках может быть собачье мясо, что было популярным мифом в 19 веке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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