Сложнейший механизм: как устроен мозг вашего пушистика

Ученые рассказали, как устроен кошачий мозг

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие осведомлены о специфике кошачьего интеллекта. Однако немногие в курсе, как именно устроен и функционирует мозг у этих животных. А также о том, что представляет собой кошачья память и в чем ее отличие от памяти других существ.

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Хотя кошачий мозг составляет всего лишь 0,9% массы тела животного, нельзя делать прямые выводы об уровне его интеллекта по размеру. Большую роль играют физиологические особенности, такие как структура головы. Структура мозга кошки гораздо сложнее, чем у собаки. Кора головного мозга кошки содержит 300 миллионов нервных клеток, в то время как у собаки их в два раза меньше. В сравнении с человеком, обладающим 10 миллиардами нервных клеток, кошачий мозг устроен менее сложно.

Эксперименты показали, что кошки могут запоминать места, где спрятаны вкусняшки, на протяжении 16 часов, в то время как собаки могут забыть это уже через 5 минут. Научное сообщество до сих пор изучает долговременную память у кошек, но известно, что она хранит не так много информации. Кошки могут запомнить некоторые места или людей на несколько лет, но их долговременная память остается малоизученной областью.

Кошки обладают способностью к обучению. Они могут наблюдать и запоминать действия своей матери, а затем применять их. Они оттачивают навыки до тех пор, пока не научатся выполнять их правильно.

Кошачий мозг также подвержен старению, что может привести к различным проблемам, включая синдром когнитивной дисфункции, аналогичный болезни Альцгеймера у людей. Однако не все кошки страдают от подобных недугов.

Встроенная память стандартного iPhone составляет не более 512 Гб, в то время как кошачья долговременная память способна хранить 91 Гб информации. Кошачий мозг выполняет поразительное количество операций за секунду, превосходя даже последние модели смартфонов. Возможно, хоть функциональность кошки и отличается от смартфона, но в этом есть что-то для размышлений.