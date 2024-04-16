Собака из мема: забудьте всё, что вы знали о Сиба-ину. Эта порода разрушит вашу психику

Особенности породы Сиба-ину

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки породы Сиба-ину или просто шибы, давно завоевали сердца любителей четвероногих друзей своими щекастыми мордашками и уникальным характером. Однако, за милым внешним видом эти собаки скрывают диких предков, что делает их одними из самых примитивных среди всех существующих пород.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

История сиба-ину насчитывает тысячи лет, начиная с древних времен, когда эти собаки использовались для охоты на мелкую дичь в Японии. С течением времени, вместе с изменениями в образе жизни людей, порода столкнулась с угрозой вымирания из-за массовой метизации. Однако благодаря усилиям местных кинологов порода была восстановлена к 1928 году.

Во времена Второй мировой войны сиба-ину снова столкнулись с испытаниями, но даже это не помешало энтузиастам продолжать работу по сохранению породы. Несмотря на потерю охотничьего инстинкта, характер этих собак остался непоколебимым.

Сегодня сиба-ину могут быть верными компаньонами, но их независимый характер и упрямство требуют особого подхода к воспитанию. Они не всегда подчиняются командам и не стремятся угодить хозяину, предпочитая действовать по своему усмотрению. Эти собаки нуждаются в уважении и терпении со стороны человека, чтобы установить доверительные отношения.

Таким образом, каждый, кто решает завести себе сиба-ину, должен быть готов к тому, что в доме появится не просто собака, а представитель с собственным характером и волей.