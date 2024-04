Сами доводите кота до ручки: это самые неожиданные причины агрессии в квартире

Один из факторов, который влияет на появление агрессии у кошек, — это устойчивость их психики. Обычно спокойные и уравновешенные животные, которые живут в хороших условиях с детства, редко проявляют агрессию. Например, если котенок проводит первые два месяца жизни рядом с мамой, ему легче адаптироваться к различным ситуациям.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic