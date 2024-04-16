Сами доводите кота до ручки: это самые неожиданные причины агрессии в квартире

Эксперты рассказали о причинах агрессии кошек

Один из факторов, который влияет на появление агрессии у кошек, — это устойчивость их психики. Обычно спокойные и уравновешенные животные, которые живут в хороших условиях с детства, редко проявляют агрессию. Например, если котенок проводит первые два месяца жизни рядом с мамой, ему легче адаптироваться к различным ситуациям.

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Страх и инстинкт самосохранения могут привести к проявлению агрессии у кошки. Она может исцарапать того, кого считает потенциальным обидчиком, если испугается. Например, если кошка внезапно столкнется с собакой и не сможет убежать, она может напасть в отчаянии. Также кошка может реагировать агрессивно, если ее разбудят или испугают, например, уронив что-то рядом с ней, когда она спит. В таких случаях ругать животное не имеет смысла, так как оно действует под влиянием инстинкта самосохранения.

Защита собственной территории также может вызвать агрессию у кошек. Они могут агрессивно реагировать на других кошек, нарушающих их территорию, или на людей, которые кажутся им или их хозяевам угрозой. Игры кошек могут также перейти в агрессию, особенно если они тренируют свои охотничьи навыки. Если кошка начинает вести себя агрессивно во время игры, ее нужно отвлечь и успокоить, а не наказывать.

Коты также могут проявлять агрессию из-за смещенной реакции. Например, если кот чувствует себя обиженным кем-то в семье, но не может нанести ущерб этому человеку, он может атаковать кого-то другого, кто кажется ему более уязвимым. Это поведение следует пресекать, чтобы предотвратить его повторение.

Во время болезни кошку не следует беспокоить излишним вниманием, так как ей может быть просто не до этого. Если у кошки плохое самочувствие или проводятся медицинские процедуры, ее лучше оставить в покое. Внимательный хозяин всегда учитывает настроение своего питомца и не настаивает на контакте, если видит, что кот не в настроении.