Все не просто так: для чего кошка просит вас открыть дверь, но не заходит

Эксперты рассказали, почему кошка постоянно просит открыть дверь

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В поведении кошек содержится множество моментов, которые для человека остаются загадкой. Один из таких эпизодов — это постоянная история с закрытой дверью. Как часто хозяин сталкивался с ситуацией, когда его кошка требует открыть дверь, а затем делает вид, будто это не касается её?

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Зачем кошке открывать дверь?

Практически нет владельца кошки, который не соглашался бы открыть закрытую дверь по просьбе питомца. Однако здесь интересно то, что после умоляющих звуков и царапанья двери хозяин, отвлекаясь от своих дел, все-таки подходит и открывает дверь. Но как только это происходит, кошка теряет к ней интерес и остается на месте, несмотря на то, что только что активно выражала желание выйти из комнаты.

Если хозяин выражает недовольство, кошка лишь смотрит на него с недоумением и остается на месте. И если дверь снова закрывается, кошка снова начинает умолять открыть её. Можно предположить, что кошка просто играет с хозяином, раздражая его.

Суть проблемы в недопонимании: кошка хочет, чтобы дверь просто открыли. Кошки имеют потребность в контроле над своей территорией, вместе с тем желание исследовать укромные места и пространства. Поэтому каждый владелец кошки должен помнить, что с появлением питомца квартира больше не только его. Все решения принимает кошка. Иногда тревожное состояние питомца, заставляющее открыть дверь, может быть вызвано наличием за ней потенциальной добычи или чужой кошки.

Лучшая дверь для кошки — открытая. Кошки любят бегать по всей квартире, задевая вещи. Поэтому, просить открыть дверь — это способ подготовиться к следующему моменту, когда кошка решит устроить гонки по квартире. Даже если установить специальные двери для кошек, хозяин все равно будет вынужден открывать двери по требованию питомца. Единственная дверь, которую стоит не спешить открывать, — это входная. Если кошка неожиданно выбежит на лестничную площадку, это может стать источником неприятностей, особенно для домашних животных, которые не привыкли к улице.