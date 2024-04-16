Самые крупные собаки в истории человечества: просто титанические размеры

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Ученые назвали самых больших собак за всю историю

2:04
Зоосфера » Собаки

Предки нынешних собак, известные как эпиционы, обитали на территории Северной Америки в миоценовую эпоху, прожив на Земле около 15 миллионов лет. Эти существа были огромными по сравнению с современными собаками.

Ученые назвали самых больших собак за всю историю
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Эпицион хайдени был одним из самых крупных и мощных представителей этого типа собак. В высоту он достигал около 90 см, а его длина составляла полтора метра. Хотя дог Зевс был выше, достигнув 111 см в холке, его размеры были результатом искусственного отбора, в то время как эпицион был природным образцом. Внешне эпицион хайдени напоминал комбинацию льва, гиены и питбуля, его вес достигал центнера, а некоторые особи весили более 130 кг.

Существовал также меньший подвид эпиционов, аналогичный нынешним койотам и волкам. Научное сообщество ранее предполагало, что это были разные половые формы одного вида, но данная гипотеза не получила подтверждения.

Эпиционы соседствовали с саблезубыми кошками, гигантскими медведями и другими древними животными, конкурируя с ними за места обитания и пищу. Их образ жизни напоминал поведение современных гиен. Мощные челюсти и крупные зубы позволяли им легко разгрызать даже кости крупных животных.

Эпиционы питались предками верблюдов, лошадей, носорогов и других древних животных, приспособившись к стайному образу жизни на равнинной местности, где охота была более успешной.

Потомки эпиционов, борофаги, были менее крупными, но более массивными. Анализ данных указывает на то, что эпиционы были хищниками, иногда охотясь и на падаль.

Строение внутреннего уха этих древних собак позволяет предположить, что их методы охоты были схожи с современными лисами и койотами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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