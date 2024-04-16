Собака и еж: стало известно для кого эта встреча опаснее

Часто собаки находят удовольствие в игре с ежами, но эта "игра" может быть веселой только для них самих — когда они весело прыгают вокруг колючего шарика. Однако, кажется, что собака преследует свои собственные цели. Например, крупная собака может случайно съесть ежа, если у нее получится правильно развернуть его. С другой стороны, мелкая собака, будучи настойчивой, может нанести себе травму, наскакивая на колючки.
Для большинства собак еж является неприятностью. Мелкие породы могут бесконечно гоняться за "игольчатым мячиком", но редко наносят ему вред. Однако крупные породы, такие как охотничьи собаки, обычно успешно разворачивают ежа и съедают его. Поэтому лучше всего избежать ситуации, когда ваш питомец встретит еж.
Допустим, хозяин не особенно заботится о судьбе ежа и позволяет своей собаке съесть его. Это может привести к травмам языка, губ и щек питомца от острых игл. Пищеварительный тракт также может пострадать от необычной "пищи".
Ежи также могут нести опасные заболевания. Несмотря на их милый внешний вид, ежи могут переносить бешенство и лептоспироз, которые могут быть смертельно опасны для собаки (и людей). Лептоспироз — это бактериальная инфекция, которая может поражать внутренние органы, мышцы и даже головной мозг. Поэтому важно своевременно вакцинировать своего питомца после контакта с ежом.
Некоторые породы собак, включая охотничьих, обладают умением развернуть ежа таким образом, чтобы избежать колючек и в конце концов поесть его. Они знают различные способы заставить ежа развернуться, например, толкнуть его в воду или бросить высоко в воздухе. Небольшие собаки могут не знать, как справиться с ежом, но все же пытаются что-то предпринять.
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