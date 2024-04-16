Собака и еж: стало известно для кого эта встреча опаснее

Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто собаки находят удовольствие в игре с ежами, но эта "игра" может быть веселой только для них самих — когда они весело прыгают вокруг колючего шарика. Однако, кажется, что собака преследует свои собственные цели. Например, крупная собака может случайно съесть ежа, если у нее получится правильно развернуть его. С другой стороны, мелкая собака, будучи настойчивой, может нанести себе травму, наскакивая на колючки.

Фото: openverse.org by etrenard is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для большинства собак еж является неприятностью. Мелкие породы могут бесконечно гоняться за "игольчатым мячиком", но редко наносят ему вред. Однако крупные породы, такие как охотничьи собаки, обычно успешно разворачивают ежа и съедают его. Поэтому лучше всего избежать ситуации, когда ваш питомец встретит еж.

Допустим, хозяин не особенно заботится о судьбе ежа и позволяет своей собаке съесть его. Это может привести к травмам языка, губ и щек питомца от острых игл. Пищеварительный тракт также может пострадать от необычной "пищи".

Ежи также могут нести опасные заболевания. Несмотря на их милый внешний вид, ежи могут переносить бешенство и лептоспироз, которые могут быть смертельно опасны для собаки (и людей). Лептоспироз — это бактериальная инфекция, которая может поражать внутренние органы, мышцы и даже головной мозг. Поэтому важно своевременно вакцинировать своего питомца после контакта с ежом.

Некоторые породы собак, включая охотничьих, обладают умением развернуть ежа таким образом, чтобы избежать колючек и в конце концов поесть его. Они знают различные способы заставить ежа развернуться, например, толкнуть его в воду или бросить высоко в воздухе. Небольшие собаки могут не знать, как справиться с ежом, но все же пытаются что-то предпринять.