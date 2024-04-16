Приятно познакомиться: москвичам рассказали, как вести себя при встрече с проснувшейся и голодной змеей

Жителей Москвы предупредили о появлении гадюк на территории города, так как эти змеи недавно вышли из зимней спячки. Чтобы избежать неприятностей во время прогулок, рекомендуется носить высокие ботинки или широкие брюки из плотной ткани.
Официальный сайт мэра и правительства Москвы утверждает, что гадюки ядовиты, но не нападают без причины. Обычно они атакуют только при чувстве опасности и стараются избежать столкновения, убегая или принимая угрожающую позу.
Для того чтобы отпугнуть змею и дать ей возможность уйти, рекомендуется разгонять ее, стуча по зарослям травы палкой. Ведь наиболее опасна та змея, которую не видно. Как только ее обнаружат, она больше не будет угрожать.
Если все же произошло укус, следует немедленно обратиться к врачу. Пока ждете помощи, нужно снять одежду с места укуса и промыть рану водой с мылом или антисептиком, затем наложить стерильный перевязочный материал. Также рекомендуется принять противоаллергический препарат.
При укусе в ногу или руку необходимо наложить шину на пораженный участок. В качестве шины можно использовать доступные средства, например, палку. При транспортировке нужно держать конечность в вертикальном положении.
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