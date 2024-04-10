Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр обороны Литвы: Чтобы сравняться с Россией, НАТО нужно нарастить военное производство
Певица Жасмин мечтает быть молодой бабушкой
NYT: союзники Трампа переманивают избирателей Байдена к другим кандидатам
Колдун рассказал, что Кунгуров при последней встрече был воодушевлен
Диетолог Кристен Карли о сытном завтраке для снижения веса
В Whoosh заявили о бессмысленности заклеенных номеров на электросамокатах, найти правонарушителя легко
Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис "второй руки"
В ЛДПР разработали законопроект, ужесточающий меры в отношении мигрантов-правонарушителей
Опасная косметика с истекшим сроком годности: какие заболевания она может нести?
Как отучить попугая материться: народные способы искоренить сквернословие

Россиянам рассказали, как отучить попугая ругаться

1:57
Зоосфера » Птицы

Матерящиеся попугаи могут стать не только источником неловких ситуаций, но и проблемой для владельцев, особенно если домочадцы являются детьми или гостями.

Россиянам рассказали, как отучить попугая ругаться
Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на то что попугаи могут повторять только то, что слышат, их неприличное поведение может быть вызвано разными факторами, включая стресс или недостаток внимания. Вот пять методов, которые помогут вам убедить вашего пернатого друга замолчать:

  • Обращайте внимание на окружение: попугаи, как и дети, часто копируют поведение своих обитателей. Убедитесь, что ваши разговоры и телевизионные программы не содержат матерных слов или фраз. Замените их на более приличные альтернативы, чтобы ваш попугай не зафиксировал неподходящие выражения.
  • Позитивное подкрепление: награждайте попугая за положительное поведение. Когда он проявляет тишину или произносит приемлемые слова, поощряйте его лакомствами или похвалой. Это укрепит связь между желаемым поведением и наградой, постепенно уменьшая матерные выражения.
  • Измените окружение: создайте спокойное и стимулирующее окружение для вашего попугая. Дайте ему достаточно игрушек и развлечений, чтобы он не скучал и не испытывал стресса, что может стать причиной матерных выражений. Избегайте конфликтных ситуаций и шумных мест.
  • Обучение альтернативным поведениям: попугаи учатся новому поведению, особенно если это поведение награждается. Замените матерные слова на что-то более безобидное. Например, если ваш попугай произносит матерные фразы, научите его говорить что-то приятное или смешное вместо этого.
  • Структурируйте обучение: постройте регулярное расписание обучения для вашего попугая. Занимайтесь с ним каждый день в определенное время, чтобы укрепить связь и обучить его новым навыкам. Постепенно включайте уроки по подмене матерных слов, делая обучение интересным и доступным.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Диетолог Кристен Карли о сытном завтраке для снижения веса
В Whoosh заявили о бессмысленности заклеенных номеров на электросамокатах, найти правонарушителя легко
Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис "второй руки"
В ЛДПР разработали законопроект, ужесточающий меры в отношении мигрантов-правонарушителей
Опасная косметика с истекшим сроком годности: какие заболевания она может нести?
Телеведущая Светлана Зейналова предстала на публике в силуэтном платье
Россиянам рассказали, как отучить попугая ругаться
Готовим на завтрак персиковый смузи
Больше 100 месяцев нужно, чтобы накопить на квартиру в Подмосковье, подсчитала экономист
Анна Хилькевич призналась, что набирала много килограммов во время прошлых беременностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников