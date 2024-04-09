Будут верными друзьями до вашей старости: какие породы кошек живут дольше остальных

5 пород кошек-долгожителей

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При выборе породы кошки важно учитывать не только ее внешность, но и продолжительность жизни. Рассказываем про пушистиков, которые будут радовать семью очень долго.

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Например, кошки мейн-кун, при правильном уходе, могут прожить до 17 лет и дольше благодаря хорошему иммунитету. Однако у них могут возникать проблемы с кожей, требующие специального ухода.

Американская короткошерстная кошка может радовать своих хозяев до 20 лет, обладая густой и крепкой шерстью, но некоторые представители этой породы могут страдать от сердечных заболеваний.

Персы живут до 20 лет, но из-за плоского черепа у них могут возникнуть проблемы с дыханием.

Сфинкс считается породой долгожителем, живя в среднем до 14 лет.

Сибирская кошка, благодаря своим гигантским размерам, может прожить от 17 до 20 лет, но требует особого внимания к питанию и уходу за шерстью. Выбирая породу кошки, учитывайте их особенности здоровья и характера, чтобы ваш пушистый друг радовал вас долгие годы.