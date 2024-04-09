Этого вы точно не знали: самые необычные факты о кошках

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Интересные факты о кошках

1:16
Зоосфера » Кошки

Одни из самых загадочных и популярных домашних животных — кошки. Эти элегантные создания обладают не только прекрасным внешним видом, но и удивительными особенностями, о которых мало кто знает. Давайте рассмотрим некоторые интересные факты о кошках, которые могут удивить и поразить.

Интересные факты о кошках
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Сердцебиение у взрослых особей от 100 до 140 ударов в минуту, а у котят до 220 ударов. Вот почему кошки так энергичны и игривы!

2. Кошки могут издавать до 100 различных звуков, в то время как собаки — только около 10. Каждое мяуканье кошки имеет свое значение.

3. Усы у кошек — это не просто украшение. Благодаря усам, животное легко ориентируется в пространстве и может чувствовать колебания воздуха, что помогает им в темноте.

4. Большую часть своей жизни кошка пребывает в состоянии сна.

5. Потовые железы у семейства Кошачьих отсутствуют, увлажняются только подушечки лап.

Эти и другие интересные факты делают кошек еще более загадочными и удивительными существами. Так что будьте готовы к тому, что ваша миловидная кошка может скрывать еще много секретов, которые предстоит раскрыть!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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