Стала известна информация о том, кто и с какой целью возрождает умерших домашних питомцев, а также о стоимости этой процедуры и возможных последствиях для общества.
Первым в России животным, клонированным при помощи инновационной технологии Handmade Cloning, стала корова по имени Звёздочка. Её вес составляет 110 килограммов, что в два раза превышает вес обычного теленка той же породы, рожденного естественным путем. Ежедневно набирая по килограмму, Звёздочка все больше приближается к своему генетическому оригиналу, который был лидером по молоку. На ферме сохранено 60 эмбрионов коровы-рекордсменки, и в случае успеха клонирования, планируется создание целого стада клонов.
Однако клонирование животных — не единственный вариант. Их можно улучшать, делая, например, устойчивым к вирусам. В Бразилии создали корову, производящую инсулин, что приобрело огромное значение для миллионов диабетиков.
В Техасе любой желающий может клонировать своего любимого жеребца, а стоимость копии лошади составляет 85 тысяч долларов. Возврат к жизни умершего кота или собаки обойдется в 50 тысяч долларов. Желательно передать образцы клеток при жизни питомца, но если он скончался внезапно, необходимо доставить тело в клинику в течение пяти дней и хранить его в холоде, но не замораживать. У компании уже тысячи довольных клиентов, включая Барбару Стрейзанд, которая клонировала свою собаку редкой породы.
Однако, несмотря на возможности, некоторые ученые высказывают опасения относительно этичности и потенциальных рисков клонирования, особенно в контексте человека. Некоторые эксперты считают, что руководители в этой области могут тайно заниматься проектами, направленными на клонирование людей.
Вообще, именно в таких ученых "с того света" верят обитатели контейнеров, где хранятся замороженные в жидком азоте 187 человек с надеждой на будущее возрождение. Эти люди, когда объявляется смерть мозга, подключаются к аппарату искусственного кровообращения и заменяют кровь на раствор криопротекции за 200 тысяч долларов, чтобы сохранить надежду на возрождение.
Владелец криогенной компании Макс Мор утверждает, что современная наука позволяет сохранять живые клетки и ткани для возможной разморозки и восстановления. Однако некоторые ученые считают пропагандистов крионики шарлатанами, зарабатывающими на ложных надеждах. Несмотря на это, для многих людей надежда на возвращение любимого существа стоит любой цены.
Этот цветок радует глаз весь сезон и распространяет нежный аромат.