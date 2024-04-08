Как вернуть с того света умерших домашних животных: современная наука выставила свою цену

В России клонировали первое домашнее животное

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стала известна информация о том, кто и с какой целью возрождает умерших домашних питомцев, а также о стоимости этой процедуры и возможных последствиях для общества.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первым в России животным, клонированным при помощи инновационной технологии Handmade Cloning, стала корова по имени Звёздочка. Её вес составляет 110 килограммов, что в два раза превышает вес обычного теленка той же породы, рожденного естественным путем. Ежедневно набирая по килограмму, Звёздочка все больше приближается к своему генетическому оригиналу, который был лидером по молоку. На ферме сохранено 60 эмбрионов коровы-рекордсменки, и в случае успеха клонирования, планируется создание целого стада клонов.

Однако клонирование животных — не единственный вариант. Их можно улучшать, делая, например, устойчивым к вирусам. В Бразилии создали корову, производящую инсулин, что приобрело огромное значение для миллионов диабетиков.

В Техасе любой желающий может клонировать своего любимого жеребца, а стоимость копии лошади составляет 85 тысяч долларов. Возврат к жизни умершего кота или собаки обойдется в 50 тысяч долларов. Желательно передать образцы клеток при жизни питомца, но если он скончался внезапно, необходимо доставить тело в клинику в течение пяти дней и хранить его в холоде, но не замораживать. У компании уже тысячи довольных клиентов, включая Барбару Стрейзанд, которая клонировала свою собаку редкой породы.

Однако, несмотря на возможности, некоторые ученые высказывают опасения относительно этичности и потенциальных рисков клонирования, особенно в контексте человека. Некоторые эксперты считают, что руководители в этой области могут тайно заниматься проектами, направленными на клонирование людей.

Вообще, именно в таких ученых "с того света" верят обитатели контейнеров, где хранятся замороженные в жидком азоте 187 человек с надеждой на будущее возрождение. Эти люди, когда объявляется смерть мозга, подключаются к аппарату искусственного кровообращения и заменяют кровь на раствор криопротекции за 200 тысяч долларов, чтобы сохранить надежду на возрождение.

Владелец криогенной компании Макс Мор утверждает, что современная наука позволяет сохранять живые клетки и ткани для возможной разморозки и восстановления. Однако некоторые ученые считают пропагандистов крионики шарлатанами, зарабатывающими на ложных надеждах. Несмотря на это, для многих людей надежда на возвращение любимого существа стоит любой цены.