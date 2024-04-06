Карманный переводчик: ваша собака понимает различные языки с самого рождения

Исследователи достигли открытия, что собаки обладают способностью распознавать речь на различных человеческих языках.
Последние научные исследования, проведенные специалистами из Будапештского института, показали, что это уникальное свойство присуще именно этим домашним животным.
Согласно результатам исследований, собаки способны распознавать языки, какие они знают, так и незнакомые им. На данный момент нет данных о подобной способности у других видов животных.
Мексиканский нейробиолог Лауре Куайе, переехавший в Венгрию, присоединился к этой идее. Он привез с собой собаку, которая привыкла слушать испанский язык большую часть своей жизни. Однако в ходе экспериментов, основанных на магнитно-резонансной томографии, было выявлено, что головной мозг этой собаки способен обрабатывать звуки другого языка. Это позволило не только различать речь и шум, но и отмечать различия в реакциях на записи на разных языках.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.