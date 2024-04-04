Разрешать ли собаке нюхать всё подряд на прогулке: не каждый владелец знает

Собаку можно лишить полноценного развития, если не давать ей узнавать мир "через нос"

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Независимо от того, сколько раз вы выходите на прогулку со своей собакой в одном и том же месте, она всегда будет активно использовать свой чувствительный нос.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Это обусловлено тем, что для животного мир не ограничивается только зрением и осязанием, обоняние играет важную роль в его восприятии.

Регулярные короткие выходы на свежий воздух необходимы для собак. Это время, когда они могут проявить свои природные инстинкты, в том числе исследование окружающей среды с помощью нюха.

Орган обоняния у животных устроен гораздо сложнее, чем у человека, что делает их намного более чувствительными к запахам. Они могут определить запах своего хозяина даже среди множества окружающих ароматов.

Например, собака может почуять пиццу с сыром, находящуюся где-то на дне мусорного контейнера, и одновременно унюхать следы соседской кошки рядом.

Если не давать собаке возможности исследовать мир "через нос," вы лишите ее полноценного развития.

Если вас беспокоит возможность, что ваш питомец может наткнуться на что-то опасное, стоит более внимательно выбирать места для прогулок.

Лучше выбирать места, где чистота поддерживается регулярно, например, парки или скверы.