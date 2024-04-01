Эти привычки пугают: самые необычные пристрастия вашей кошки, за которые не стоит переживать

Ветеринары назвали самые необычные привычки кошек

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Безусловно, кошки — это удивительные существа. Однако иногда их поведение может показаться довольно странным, и важно понимать, что за этим стоит.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Например, многие кошки любят забираться в коробки и другие узкие пространства. Это связано с их чувством комфорта и безопасности в замкнутом пространстве.

Еще одна привычка — беготня из угла в угол. Это может быть связано с тем, что кошки всегда внимательно следят за окружающим миром и могут реагировать на незаметные для человека раздражители.

Некоторые кошки достают еду из миски своими лапами. Это может быть вызвано дискомфортом от контакта усов с краями миски.

Относительно питья воды из-под крана, это может быть связано с инстинктами животного, поскольку кошки предпочитают проточную воду стоячей. Также возможно, что миска не устраивает их по размеру или чистоте.