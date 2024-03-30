Идеальный выбор: какого питомца подарить ребенку-дошкольнику

Эксперты ответили, какой питомец идеально подходит детям

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дети, будучи любознательными, часто восхищаются самыми разными домашними животными. Однако, чем меньше ребенок, тем сложнее ему определиться с выбором подходящего питомца. Давайте разберемся, какое животное станет идеальным компаньоном для вашего малыша.

Фото: "Sweet boys" by ressaure is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кошки и собаки являются наиболее очевидными вариантами для семьи. Однако важно помнить, что кошки обладают свободолюбивым и независимым характером. Иногда они не осознают, что играют с ребенком, и могут непреднамеренно поцарапать его. Если выбор падает на собаку, то лучше выбирать дружелюбные породы маленьких и средних размеров, так как крупные собаки требуют более серьезного обучения.

Если возможность завести кошку или собаку отсутствует, то стоит обратить внимание на морских свинок. Они крупнее хомяков и дети меньше вероятностей нанести им боль. Кроме того, морские свинки неприхотливы в уходе, дружелюбны и спокойны.

Еще один вариант — кролики. Декоративные кролики также могут быть дружелюбными, но они требуют более внимательного ухода, чем свинки.

Крысы — это, возможно, самые умные представители грызунов. При достаточном терпении их можно научить командам почти также хорошо, как и собаку. Одно из главных преимуществ — их размер, который превышает хомяка, что делает их менее подверженными травмам и пугающим ситуациям.