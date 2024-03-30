Жуткая тайна черных котов: почему они всегда выигрывают при выборе питомца

Эксперты назвали преимущества черных кошек

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В современном обществе, так же как и ранее, многие продолжают связывать черных кошек с ведьмами и колдунами.

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако на самом деле в этих темных пушистиков следует увидеть не только грацию и необычайную красоту, но и дружелюбный и независимый характер.

Характер черной кошки У черных кошек развита эмпатия. Они тонко чувствуют настроение и состояние своего хозяина.

Черныши, как часто называют этих кошек, способны не только утешить, но и лечить своим присутствием.

Черные кошки проявляют лояльность и минимальную агрессию, легко адаптируются к различным ситуациям и быстро восстанавливаются после стресса. Они более чувствительны к погодным изменениям, чем другие животные, и могут предупредить человека о неожиданной сейсмической активности своим беспокойством.

Характер черной кошки гораздо более уравновешенный, чем у большинства ее собратьев. Эти питомцы обладают большей выдержкой, чем нежные белые кошки, и не так бурны, как кошки рыжего окраса.