Жуткая тайна черных котов: почему они всегда выигрывают при выборе питомца

В современном обществе, так же как и ранее, многие продолжают связывать черных кошек с ведьмами и колдунами.
Однако на самом деле в этих темных пушистиков следует увидеть не только грацию и необычайную красоту, но и дружелюбный и независимый характер.
Характер черной кошки У черных кошек развита эмпатия. Они тонко чувствуют настроение и состояние своего хозяина.
Черныши, как часто называют этих кошек, способны не только утешить, но и лечить своим присутствием.
Черные кошки проявляют лояльность и минимальную агрессию, легко адаптируются к различным ситуациям и быстро восстанавливаются после стресса. Они более чувствительны к погодным изменениям, чем другие животные, и могут предупредить человека о неожиданной сейсмической активности своим беспокойством.
Характер черной кошки гораздо более уравновешенный, чем у большинства ее собратьев. Эти питомцы обладают большей выдержкой, чем нежные белые кошки, и не так бурны, как кошки рыжего окраса.
Артист отреагировал на слухи о разводе.