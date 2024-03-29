Готовы всю жизнь пролеживать бока: названы самые ленивые породы собак

Кинологи назвали самые ленивые породы собак

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У каждой собаки есть уникальные черты и характерные особенности.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые из них испытывают огромное количество энергии и всегда находятся в движении, в то время как другие предпочитают спокойный отдых.

Существует несколько пород собак, которые склонны к лени и предпочитают уют домашнего дивана активным занятиям на улице.

Например, бассет-хаунды привлекают внимание своим низким ростом и длинными ушами. Они предпочитают лежать на месте, чем участвовать в продолжительных прогулках, что объясняется их анатомическим строением.

Английские бульдоги, известные своими мощными телами, также склонны к бездействию и предпочитают уютные места для отдыха. Из-за своей особенной физиологии им трудно переносить физическую нагрузку.

Немецкие доги, несмотря на свои внушительные размеры, также не отличаются активностью. Их медленный метаболизм и предпочтение медленным прогулкам свидетельствуют о их склонности к лени и умеренному образу жизни.