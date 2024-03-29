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Смерть от обезвоживания: что делать, если собака пьет мало воды

Ветеринары рассказали, что делать, если собака пьет мало воды

4:40
Зоосфера » Собаки

Если собака отказывается пить воду или, возможно, употребляет недостаточное количество жидкости, это может вызвать беспокойство у её владельца. В конце концов, вода является неотъемлемым элементом жизни и критически важна для поддержания здоровья организма собаки.

Ветеринары рассказали, что делать, если собака пьет мало воды
Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Если ваш пушистый спутник ежедневно испытывает дефицит жидкости, это может привести к обезвоживанию и, в конечном счёте, стать причиной развития серьёзных патологий.

По статистике, здоровой собаке необходимо потреблять от 20 до 70 мл жидкости в день на каждый килограмм её веса.

Однако этот средний показатель зависит от множества факторов, таких как размер собаки, её уровень активности, образ жизни и даже погодные условия. Также на количество потребляемой жидкости ежедневно влияет и рацион питомца. Если собака питается домашней пищей, то может получать влагу из бульонов, мяса, каши и других источников.

Напротив, если основой рациона вашей собаки является сухой корм, она не сможет получить достаточно жидкости из пищи. Это связано с тем, что сухие корма производятся таким образом, чтобы содержание влаги в конечном продукте не превышало 10%. С другой стороны, влажные корма производятся в виде кусочков или фрикаделек в соусе или желе, что позволяет им содержать до 85% влаги.

Существует множество причин, по которым собака может отказываться от воды, начиная от качества воды и заканчивая типом посуды, в которой она предлагается. Например, если вода стоит в миске слишком долго, собака может отказаться её пить.

Кроме того, если миска давно не моется, на ней может образоваться неприятный слизистый слой, который изменит вкус жидкости и сделает её менее привлекательной для вашего питомца. Пластиковые миски также со временем могут придать воде неприятный вкус, поэтому лучше использовать посуду из металла или керамики.

Иногда собаки могут находить другие источники влаги, которые их владельцы не замечают. Например, домашние собаки могут пить из унитаза, а уличные могут пить из луж. Важно помнить об этих аспектах и внимательно наблюдать за поведением вашего питомца.

Температура воды также играет важную роль. Жидкость должна быть прохладной, но не ледяной и не горячей. Ледяная вода может повредить зубы и желудок вашей собаки, а горячая может вызвать ожог слизистой оболочки.

Иногда отказ от воды может быть связан с беременностью или старением собаки. С возрастом метаболизм замедляется, что приводит к изменению привычек в еде и питье. Возрастные питомцы, как правило, пьют меньше, чем молодые, потому что они менее физически активны.

Уровень активности вашего питомца также может влиять на его питьевые привычки. Если собака ведет малоподвижный образ жизни, её тело будет тратить меньше влаги, что приведет к уменьшению жажды.

Травмы рта также могут вызывать боль при питье, что может привести к одновременному отказу от воды и пищи, даже если животное голодно и испытывает жажду.

Отказ от воды, вялость и снижение аппетита могут быть симптомами различных заболеваний. Если вы замечаете подобные признаки, важно обратиться к ветеринару.

Послеоперационный период также может повлиять на питьевой режим питомца из-за общей слабости организма. Однако после завершения реабилитации собака, как правило, восстанавливает нормальное потребление жидкости.

Если ваша собака отказывается пить воду, рекомендуется принять следующие меры:

  • Убедитесь, что вода прохладная, но не ледяная или горячая, и что миска находится в удобном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
  • Регулярно меняйте воду несколько раз в день и поддерживайте чистоту миски, чтобы предотвратить образование слизи.
  • Если собака отказывается пить из пластиковой миски, рассмотрите возможность перехода на металлическую или керамическую.
  • Стимулируйте физическую активность вашей собаки, проводя регулярные прогулки, игры и занятия бегом.
  • Поддерживайте регулярный график кормления и убедитесь, что ваш питомец получает достаточное количество жидкости из пищи.
  • При необходимости измените рацион вашей собаки, включив больше жидкости.

Если ни один из этих методов не помогает или вы обнаруживаете другие симптомы, такие как вялость или снижение аппетита, важно обратиться к ветеринару. Отказ от воды может быть признаком серьезного заболевания, и раннее обращение к специалисту поможет выявить и лечить проблему.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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