Шокирующая декларация короля маори: у китов теперь прав столько же, сколько и у людей

Король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII призвал предоставить китам те же законные права, что и людям, а также признать наличие личности у млекопитающих для их защиты как виду.
Король подписал историческую декларацию под названием "Хе Вакапутанга Моана", что на маори означает "Декларация моря", составленную лидерами полинезийских общин. В ней выражен призыв предоставить китам правосубъектность и предложен комплексный план их защиты.
"Звук песни нашей прародительницы ослаб, а ее среда обитания под угрозой, поэтому мы должны действовать немедленно. Декларация моря — это ореол защиты для наших сокровищ, наших предков — китов", — отметил король маори в своем выступлении на мероприятии.
В документе утверждается, что киты, как и представители коренного народа маори, обладают атрибутами личности — "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). Декларация требует признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Эти права включают свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции".
Для реализации этой цели авторы декларации предлагают несколько шагов, включая создание морских охраняемых территорий и объединение "мудрости коренных народов" с наукой для более эффективной защиты китов, сообщает argumenti.ru.
Ранее Новая Зеландия уже принимала законы, предоставляющие правовой статус природным объектам, таким как реки и горы. Гора Таранаки и река Уонгануи, рассматриваемые маори как "предки" и имеющие духовное значение, получили статус личности в 2017 году.
Этот статус использовался для замедления или отмены различных инфраструктурных проектов и для обязательных консультаций с местным населением.
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