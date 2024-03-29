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Шокирующая декларация короля маори: у китов теперь прав столько же, сколько и у людей

Король маори потребовал признать китов личностями

1:59
Зоосфера

Король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII призвал предоставить китам те же законные права, что и людям, а также признать наличие личности у млекопитающих для их защиты как виду.

Король маори потребовал признать китов личностями
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Король подписал историческую декларацию под названием "Хе Вакапутанга Моана", что на маори означает "Декларация моря", составленную лидерами полинезийских общин. В ней выражен призыв предоставить китам правосубъектность и предложен комплексный план их защиты.

"Звук песни нашей прародительницы ослаб, а ее среда обитания под угрозой, поэтому мы должны действовать немедленно. Декларация моря — это ореол защиты для наших сокровищ, наших предков — китов", — отметил король маори в своем выступлении на мероприятии.

В документе утверждается, что киты, как и представители коренного народа маори, обладают атрибутами личности — "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). Декларация требует признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Эти права включают свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции".

Для реализации этой цели авторы декларации предлагают несколько шагов, включая создание морских охраняемых территорий и объединение "мудрости коренных народов" с наукой для более эффективной защиты китов, сообщает argumenti.ru.

Ранее Новая Зеландия уже принимала законы, предоставляющие правовой статус природным объектам, таким как реки и горы. Гора Таранаки и река Уонгануи, рассматриваемые маори как "предки" и имеющие духовное значение, получили статус личности в 2017 году.

Этот статус использовался для замедления или отмены различных инфраструктурных проектов и для обязательных консультаций с местным населением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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